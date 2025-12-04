今早晚低溫16度 周末回暖高溫28度

受到東北季風的持續影響，今（5日）全台早晚依舊偏涼，各地低溫普遍落在16至18度左右，不過，這波偏涼的天氣將在週末迎來大反轉，週日（7日）各地高溫預計將一路飆升到25到28度，提醒民眾，雖然感受上將回暖許多，但早晚溫差變化大，仍需注意衣著保暖。

東北季風影響 感受仍偏涼

今天各地早晚仍是偏涼感受，各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及臺東高溫則為24至26度，外出請增添衣物注意保暖。

迎風面的桃園以北、東半部到恆春半島，一整天都有零星降雨機率。特別是基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區，降雨會比較明顯，體感上仍是陰雨的天氣形態。

中南部地區大致上是多雲到晴，白天可見陽光，高溫約在24到26度之間，感受上是舒適稍涼。

另外，沿海地區的風力偏強，可能會有8級以上的強陣風。民眾從事海邊活動必須多加留意。

周末暖如夏 但須留意日夜溫差

根據氣象資料顯示，12月6日、7日東北季風將會稍微減弱，各地氣溫將逐漸回升，濕氣也會進一步減少，迎來大多為晴朗或多雲的好天氣。

週末兩天各地低溫預測仍約在16到20度，早晚依然有涼意，27日全台各地的高溫有望達到25到28度；中南部26日至27度，但要特別注意，中南部地區日夜溫差大。

降雨範圍大幅縮小，各地大多為晴到多雲，僅剩基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一再迎東北季風 天氣轉涼

下週天氣又將變臉，下週一（8日）東北季風再度增強，並於9日持續影響，此波冷空氣雖然較弱，但北臺灣天氣會稍微轉涼，其他地區也是早晚有涼意，這波轉涼低溫預估約落在15到20度，北部及宜蘭高溫降至21至22度左右。

此外，迎風面的水氣將會增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島會有局部短暫雨，且降雨機率較高。

不過，下週三、四（10、11日）東北季風又將減弱，屆時各地氣溫會再次回升，西半部及臺東高溫將有望再次達到26到29度。