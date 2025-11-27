今早晚偏涼！週末回溫西半部上看30度 下週東北季風又來

下週起再受東北季風影響，北部將再次降溫。（本刊資料照）

今各地一早天氣偏涼，中南部白天高溫25度，明隨著東北季風減弱氣溫明顯回升，西半部及台東高溫甚至能來到30度，但下週起再受東北季風影響，北部氣溫將再次溜滑梯式降溫。

今早晚偏涼 外出別忘了保暖

中央氣象署說明，今（28）日受東北季風影響，各地早晚偏涼。中部以北及宜蘭低溫約14至15 度，南部與花東約18度。白天因雲量增多，北部及東半部高溫約 22至23 度，中南部約24至25度，整體仍顯涼意，外出請注意保暖。

廣告 廣告

今上午水氣較多，西半部有零星降雨的可能；中午過後水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，僅恆春半島及中南部山區有局部短暫降雨。

明氣溫回升 把握週末好天氣

29、30日隨著東北季風減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但早晚仍偏涼。天氣以多雲到晴為主，僅恆春半島有零星短暫雨，30日基隆北海岸及中部以北山區也可能出現局部短暫降雨。

東北季風下週再增強 北部轉冷

氣象署預測。12月1日東北季風稍微增強；12月2至4日再度受到東北季風影響，北部及東北部天氣略轉涼，其他地區早晚亦偏涼。12月1、2日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區則為多雲到晴。12月3、4日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣，各地低溫下探到15度。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑世紀惡火至少94死逾70傷！200多人仍失聯 大樓再度死灰復燃

香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦

香港大火／宏福苑惡火釀94死78傷 消防預計今早9時完成7大樓爆破搜索