今早4筆錢連發！199萬人領錢「1.9萬元入帳」 明還有6筆接力發

生活中心／施郁韻報導

今日發放4筆錢，符合資格者記得刷存摺確認。（圖／資料照）

勞動部勞工保險局行事曆顯示，12月共發放多筆款項，今（30）日發放勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案），符合資格者記得刷存摺確認。

在各項給付與補助中，勞保年金最多人領。勞保局提到，勞工在退職退保後的隔日，就具備勞保老年年金請領資格，只要符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳。

根據勞保局統計，2025年5月勞保年金請領人數高達199.3萬人、核付總金額381.7億元，平均每人約可領1萬9268元，不過實際領取金額依個人投保狀況而定。

勞保局提醒民眾，若有申請以上給付補助，別忘了在款項入帳日查詢帳戶金額，確認是否已順利撥款。透過政府提供的多項補助，希望能減輕民眾的經濟負擔，守護國人的生活與權益。

◆12/30

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

◆12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日



