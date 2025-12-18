今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝

生活中心／施郁韻報導

今東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。

氣象署表示，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

今明兩天全台降下大雨，東半部地區有較大雨勢「下到發紅」。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中指出，今觀測資料顯示，中高雲由南海移入、結構鬆散，伴隨的降水回波偏弱，山區及東半部有局部雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。今日各地區氣溫為：北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週日（21日）「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週三、四（24、25日）另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。



