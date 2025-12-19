今明全台迎雨彈！「下最大」地區出爐 聖誕節又有強冷空氣來襲

生活中心／許智超報導

今、明兩日（19、20日）受南支槽明顯東移及南方水氣北送雙重影響，降雨範圍擴至全台，各地轉為有雨的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，各地整天濕涼，外出記得攜帶雨具並注意保暖，另外目前強冷空氣主力皆直衝日韓一帶，台灣僅受到冷空氣邊緣影響，不過預計聖誕節晚間起，將有一波強冷空氣逐漸南下影響台灣。

「氣象報馬仔」在臉書表示，今明兩日受到南支槽明顯東移及南方水氣北送雙重影響，降雨範圍擴至全台，各地轉為有雨的天氣，其中宜花東地區雨勢持續時間較長，局部有較大雨勢發生；另因雲量偏多影響，氣溫回升有限，各地整天濕涼體感明顯。

「氣象報馬仔」指出，週日白天起東北季風再增強，北部及東北部地區仍為有雨的天氣，基宜及北部山區有局部大雨發生；氣溫方面，雖然此次冷空氣強度偏弱，但仍需留意週日晚間至週一清晨，冷空氣影響逐漸顯現，晚間起北部及東北部地區降溫將略為明顯，體感持續偏冷，中南部則是早晚氣溫偏冷，日夜溫差較大。

「氣象報馬仔」說，目前強冷空氣主力皆直衝日韓一帶，台灣僅受到冷空氣邊緣影響，惟隨著時序逐漸進入1月最冷時段，預計在聖誕夜晚間起，將有一波強冷空氣逐漸南下影響台灣。

中央氣象署提到，今北部、東北部及東部氣溫稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，且由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

