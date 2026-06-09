今明兩年總預算一起審？賴清德當藍委面痛批：創下中華民國憲政最荒謬
總統賴清德總統今早（9日）前往台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，大家要對無人機產業發展有信心，但現在總預算中的無人機預算也還沒審過，並向現場業者喊話，「你們必須表達態度，如果沒意見就會再拖」。對於總預算遲未審查，賴清德也當著國民黨立委楊瓊瓔的面說，難道2026、2027的總預算要一起審？要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況？
賴清德今致詞時表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標，第一，強化國防力量，不僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定現狀。
賴清德指出，第二，產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟進一步發展。從今日相關部會及產業代表的說明與成果展示中，已充分證明台灣擁有發展無人機產業的條件。也因此，政府基於未來產業發展需求，以及兼顧國防與經濟發展的政策目標，將無人機產業列為國家發展重大政策之一。
賴清德說明，在短短1年多的時間內，台灣無人機產業已經有很好的成果。大家要對台灣無人機產業的發展有信心，他個人對此深具信心，不僅因為相信台灣產業的實力，更因為所率領的政府有堅定的決心推動相關產業發展。
話鋒一轉，賴清德坦言，但目前政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院的支持。自己在立法院12年期間，曾任在野黨與執政黨幹事長，即使過去民進黨執政時面臨朝小野大的局面，也從未見過如同現今立法院運作的情況，相關發展也引發社會各界高度關注。
「民主政治就是政黨政治，政黨政治的競爭在所難免，但反對仍應有界線。」賴清德說，政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過7800億元對美軍事採購預算。然而，7800億元其實也不足以支應台灣與美國之間的軍事採購金額。
賴清德反問台下業者，「我不知道大家有沒有答案，不知道大家贊不贊成立法院這項決定？」今年度中央政府總預算應於去年11月底前完成審議，然而至今仍未完成審查通過。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。如今已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。
賴清德認為，台灣近幾年經濟表現不錯，相信總預算若能如期通過，台灣的經濟發展會更好。政黨競爭在所難免，但不能犧牲國家利益、毫無限制地抗爭，「有道是不看僧面看佛面，跟民進黨競爭」，但不能影響普羅大眾、產業發展和國家安全。
賴清德提起，他從政30年來，劍及履及、積極行事，能做到的事絕對會做到，但遭遇的困難也要請大家支持，讓國防特別預算中的無人機產業相關經費順利，中央政府總預算盡速審查通過。
賴清德透露，行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，影響國家甚鉅，期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、儘速完成審議，產業能持續蓬勃發展。隨後，總統與現場貴賓共同參觀無人機廠商成果展示，瞭解無人機產業發展現況。
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總統賴清德今（9）日赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，指《國防特別預算條例》無人機產業發展的經費遭全部藍白刪除，甚至今（115）年已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍在立法院未完成審議通過。賴清德期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、儘速完成審議，產業能持續蓬勃發展。中國國民黨立院黨團對此回擊賴清德「企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。」國民黨立院黨團在其Facebook上表示，立法院日前依法三讀通過了「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，然而，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。國民黨立院黨團更批賴總統在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。國民黨立院黨團說，賴總統在無人機大會上大談「軍人在第一線守護國家、警消保護人民」，聽起來感人肺腑。但殘酷的現實是，在野黨極力幫軍警消爭取尊嚴與實質加薪，好不容易通過了，賴清德卻傲慢地「拒絕副署」，直接把照顧基層的承諾鎖進抽屜。「一邊流淚說感謝，一邊狠心擋福利，這不是雙標，什麼才是雙標？」國民黨立院黨團轟賴清德
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