今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C

【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。

林孝儒表示，今天受大陸冷氣團與華南雲系東移影響，各地雲量偏多，天氣陰沉，北部、東部及中南部山區有零星短暫雨，但雨勢普遍不大。氣溫方面，北部與東部低溫約13至15°C，整天偏冷；中南部白天高溫可達19至25°C，但早晚低溫仍落在14至17°C之間，日夜溫差明顯。

明（3）日白天起，冷氣團逐漸減弱、華南雲系遠離，降雨範圍明顯縮小，僅剩東北角與東半部仍有局部短暫雨，西半部多為多雲到晴。氣溫方面，北部、東半部白天高溫回升至18至22°C，早晚仍涼；中南部白天可升至22至26°C，體感逐漸舒適。

展望週三至週五，林孝儒指出，台灣轉吹偏東風，各地天氣大致穩定，多為晴時多雲，僅花東地區因迎風面影響，偶有短暫陣雨。氣溫持續回升，北部、東部白天約20至24°C，中南部可達23至28°C。不過清晨仍受輻射冷卻影響，空曠地區與近山郊區仍可能出現較低溫度。

不過好天氣不會維持太久。林孝儒提醒，週末鋒面通過、新一波冷空氣南下，北部與東半部最快週五晚間起轉為陰雨天氣，氣溫再度下滑，中南部雖雨勢不多，但也會逐漸轉涼。週末全台低溫可能下探12至14°C，若冷空氣更強，不排除出現更低溫，建議民眾持續關注最新預報，提早做好保暖準備。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

