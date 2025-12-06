今明氣溫回升上看28度！下週末「最強冷氣團」報到 恐探10度以下

下週冷氣團報到，下探10度低溫。（圖／劉耿豪攝）

受到東北季風影響，今（6）日清晨新竹關西出現平地最低溫11.8度，時間在05時18分。不過，白天起隨著季風減弱，北部地區轉為多雲到晴，氣溫也明顯回升，部分地區高溫上看28度。氣象專家吳德榮指出，下週將迎來入冬以來最強一波大陸冷氣團，台灣本島平地氣溫恐下探10度以下。

吳德榮在「洩天機教室」專欄中撰文指出，今晨衛星雲圖與雷達回波顯示，低層雲系主要集中在台灣東側，並伴隨降雨回波，東北部地區有局部降雨情形。根據歐洲最新模式模擬，今日白天起，北部天氣轉晴，中南部晴朗穩定，僅東部地區仍有零星短暫降雨的可能，氣溫逐步回升，白天北部舒適、南部略感微熱，各地早晚則仍偏涼。

廣告 廣告

各地區今日氣溫預測為：北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部14至26度。

明（7）日起全台天氣進一步好轉，白天氣溫舒適至微熱，早晚偏涼，僅東部偶有零星降雨機率。下週一（8日）起東北季風再度增強，水氣也隨之增加，北部及東半部轉為局部短暫降雨，氣溫略降。

下週二（9日）東北季風逐漸減弱，迎風面如北海岸與東半部仍有降雨機率，但範圍縮小。接下來的三天（10日至12日），全台大致回復為晴到多雲的穩定天氣，氣溫持續回升，白天舒適、早晚涼爽。

不過，根據最新歐洲模式預測，下週末（13日至15日）將有一波強烈冷空氣南下，有機會達到「大陸冷氣團」強度門檻（台北氣象站最低溫≦14度），預估本島平地低溫可能挑戰10度以下。但由於預報仍有科學限制，目前各國模式對強度與南下時間仍有分歧，仍需持續觀察，尚難下定論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

北市銷毀1.1萬公斤農藥超標蔬果！ 辣椒、香菜均上榜