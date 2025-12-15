今明注意日夜溫差大！一週兩波冷空氣報到 氣象署曝時間點

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

中央氣象署預報員李孟軒今（15）日上午說明，昨（14）晚至今晨受到入冬以來第一波大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，甚至有局部地區出現10度以下的低溫；今天白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫也會有所回升，但是要留意日夜溫差偏大。至於，未來一週會有兩波冷空氣會報到，今明兩天則以晴到多雲為主的天氣型態，但到週三（17日）隨第一波東北季風來臨，迎風面降雨機率會增加。

李孟軒指出，從今日清晨6時低溫分布來看，最低溫出現在新竹關西僅7度、其次在苗栗頭屋公館為8.5度，而高雄以北到東北部地區平地低溫平均12到15度之間，其中在竹苗有些地區則低於10度，而金門馬祖低溫也只有10到11度。

今日清晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

一週溫度趨勢方面，李孟軒表示，隨著大陸冷氣團今明兩天逐漸減弱，因此氣溫方面白天都在逐漸回升，而預估北部、東半部白天高溫21至22度左右，明天（16日）整體各地高溫可達24度以上；但要留意明晨低溫仍有機會是14至16度，而像新竹等沿海空曠地區明晨出現10度以下低溫，因此兩天呈現日夜溫差大的情形。

至於週三（17日）清晨仍受輻射冷卻影響，有些地方氣溫仍會偏低，從週三（17日）至週四（18日）會有一股微弱的東北季風南下，主要影響在北部、東北部的迎風面地區，白天高溫會逐漸下降，直到週四（18日）相對是低點，不過白天高溫大致還是可達21到22度，像中南部氣溫則沒有太大的影響。

時間推移至週五（19日）、週六（20日），東北季風可能逐漸減弱，也使氣溫回升，而週六（20日）溫度則稍下降；週日（21日）則會有下一波東北季風開始南下，北部、東北部等迎風面地區氣溫也會逐漸下降。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





未來降雨趨勢部分，李孟軒提到，今明兩天各地以晴到多雲的天氣型態為主，僅東半測有零星降雨；週三（17日）至週四（18日）會有一波東北季風南下，基隆北海岸、東北部等迎風面地區降雨時間較長，可能會有較大的雨勢，而花東、桃園以南地區也有可能會有降雨。

隨著南方水氣上來，除迎風面的東半部地區外，南部及中部山區在週五（19日）至週六（20日）恐出現降雨情形，但整體兩天來說南方水氣不確定性較大，所以還是要請民眾留意這兩天的天氣變化；同時，李孟軒也說，若水氣與溫度配合下，可能在中部以北地區3,500公尺以上高山，可能有機會出現局部飄雪，或出現高山路面結冰。

另，週日（21日）可能會有下一波東北季風南下，桃園以北、東北部等迎風面地區仍會有局部短暫雨，而東部、東南部及恆春半島也會有降雨的情形。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）





