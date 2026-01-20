今明濕冷！強烈冷氣團來襲「急凍剩8度」 高山有望飄雪

今（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家吳德榮表示，本島平地最低氣溫約降至8度左右。

今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷。（示意圖／中天新聞）

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今至週五(21至23日)強冷空氣籠罩，今、明北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於濕冷、感覺特別冷，要注意保暖、莫輕忽。今、明兩天2000公尺以上高山(太平山、合歡、雪山、⋯等)皆有降雪的機率，飄雪可期待。今日各地區氣溫如下：北部8至14度、中部8至20度、南部11至24度、東部11至22度。

吳德榮表示，週六至下週二(24至27日)各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮指出，下週二下午起至週五(30日)另一波「弱」冷空氣，「東北季風」等級南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

