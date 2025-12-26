今明迎風面濕冷 週日起冷氣團減弱

台北二二八公園





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(26、27日)兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右；今日各地區氣溫如下：北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今、明兩天「雪(零度)線」的高度，約在 3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山(太平山⋯等)的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？則可遇不可求。

吳德榮說，週日(28日)季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至四(30至1日)東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

