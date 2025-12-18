今明雨彈襲東半部「下到發紅」 週日又有冷空氣南下

今（19日）南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯。

今（19日）南方雲系北移，水氣增多。 (圖/氣象署)

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，今日冷空氣略減弱，因雲多而輻射冷卻也弱，故低溫明顯回升。截至5時02分各地區平地最低氣溫約在17度。

吳德榮表示，今、明(19、20日)兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。今日各地區氣溫為：北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

吳德榮指出，21日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一(22日)季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下週二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。下週三、四(24、25日)另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。

