今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中

受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣，中南部雲量也偏多，偶有零星局部的飄雨，可能要到晚間以後才有比較乾的空氣自西北邊接近，水氣減少，降雨就會逐漸縮減到迎風面的基隆北海岸、大台北局部區域以及宜蘭地區為主，其他地方轉為多雲的天氣。

周四周五轉乾 最低溫下探13度

明後天(04-05日)在槽後西北到西北西風環境下，空氣都是相對較乾的情況，但是底層的東北季風仍強，因此在迎風面區域仍持續會有局部短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光的天氣。周末(06-07日)目前來看會有更明確的乾空氣來到台灣附近，中高層進入相對脊區，底層的東北季風也減弱，風向轉東，東半部仍有局部降雨，西半部則普遍可望是晴到多雲的天氣。

廣告 廣告

東北季風也帶來較涼冷的空氣，今天(03日)溫度明顯下降，配合陰雨的天氣，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫只有18-20度，中部及花東地區高溫22-24度，南部則仍有24-27度左右。

今晚到明晨在中北部、東北部空曠地區要注意13-15度低溫發生的機會，南部及花東空曠地區低溫也只有15-17度，會是比較偏涼偏冷的溫度。

明後天(04-05日)東北季風仍持續影響，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫仍可能只有20度上下，花東地區高溫21-24度，中部地區高溫22-25度，南部高溫24-27度，整體維持較為偏涼的情況。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區要持續留意13-15度低溫發生的機會，如果有輻射冷卻作用發生的地方可能會更低一點。

周末東北季風明顯減弱 白天溫度回升、注意日夜溫差大

周末(06-07日)東北季風減弱較為明顯，苗栗以北到東半部地區白天高溫會逐漸上升到23-25度，中南部則是會逐漸上升到25-28度，又會是相對較溫暖的時期，夜晚清晨低溫也會會回升，但是在中北部、東北部空曠地區仍要留意輻射冷卻可能造成的低溫，部分區域仍有機會降到15度或以下，日夜溫差變化大。

下周兩波東北季風南下 菲律賓以東有熱帶繞動93W

下周一、周二(08-09日)又有一波較弱的東北季風南下，周三、周四(10-11日)季風減弱轉偏東風，到了周五至周末(12-14日)則是另一波較強的東北季風要下來，因此看起來下周仍是東北季風強弱變化影響為主的天氣型態。目前的預報暫時還是沒有看到特別強的冷空氣要南下的情況，後續變化還要再觀察。

目前在菲律賓以東是一個較大範圍的東風波動，當中有熱帶擾動93W，未來將靠近菲律賓，下周進入南海南部後有較為增強發展的機會，對台灣沒有影響，但後續變化仍可以留意。