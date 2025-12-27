今明2天！名字有「極」或「鋒」免費送機能外套 H&M、GU3折開搶

記者許雅惠／台北報導

只要姓名中有「極」或「鋒」其中一字（須同字），到指定門市出示證件，即可免費兌換一件「輕機能極鋒衣」（圖／CHECK2CHECK官網）

寒流來襲，身分證先拿出來！搭上低溫話題，機能服飾品牌 CHECK2CHECK 限時兩天祭出「姓名對對碰」活動，只要名字中有「極」或「鋒」任一字，就能直接把招牌機能外套免費帶回家，還能再享65折優惠。另外，H&M、GU 也同步開打折扣戰，最低下殺3折，讓不少民眾直呼「太好買了」。

CHECK2CHECK主打輕量、高機能，人氣商品「輕機能極鋒衣」重量僅約0.5公斤，具備防潑水、好攜帶、好收納等特點，成為冬季通勤、旅遊首選。品牌趁著年末與降溫檔期，一次端出雙重優惠。第一波為免費兌換活動，於 12月27日、28日 兩天限定，只要姓名中有「極」或「鋒」其中一字（須同字），到指定門市出示證件，即可免費兌換一件「輕機能極鋒衣」，不挑顏色、可選尺寸，每人限領1件，每間門市每日限量10件，送完為止。活動指定門市共5間，橫跨北中南，包括：新開幕的 高雄FOCUS 13門市、台北武昌誠品、桃園大江、台中港三井Outlet 以及 台南FOCUS。

第二波優惠更親民，只要名字中有「極」或「鋒」同字或同音者，皆可於全台門市以優惠價 850元 入手「輕機能極鋒衣」，等同現打 65折，每人限購2件。

流行服飾品牌 H&M 祭出最低3折優惠。（圖／Wikipedia Commons）

不只機能服飾搶攻荷包，流行服飾品牌也全面開戰。H&M 推出「季末折扣狂歡」，女裝、男裝與童裝通通下殺，最低 3折起，全台實體門市限定；GU 則祭出「佳節U你」年末加碼優惠，即日起至 12月30日，外套、大衣、牛仔褲、裙裝與上衣等多款商品限時特價。

