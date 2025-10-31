今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察

生活中心／朱祖儀報導

今晚低溫可能下探17度。（示意圖／資料照）

東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。

天氣風險分析師吳聖宇表示，隨著東北季風增強，今天迎風面可能降雨，包括基隆北海岸、大台北東側、北部山區、宜蘭、花東以及恆春半島等地都有短暫陣雨機會，不過水氣不多，北部平地大致是多雲到陰的天氣，白天高溫約24至26度，到了晚間則要留意低溫，北部、東北部及中部一帶，市區低溫預報已降至20度，空曠地區還有可能降至17到19度；南部早上則是多雲到晴的好天氣，高溫有30到32度，但晚間低溫可能降至22到24度，要留意早晚溫差。

吳聖宇指出，週末到下週一都受到這波東北季風影響，降雨量不多，僅迎風面及南投以南山區要留意降雨。溫度部分，北台灣一整天都是偏涼天氣，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，低溫一樣有機會下探17度，台中往南到高屏地區天氣穩定，高溫有機會到30度以上。

東北季風減弱 下週二留意降雨

吳聖宇透露，下週二、三東北季風稍稍減弱，但隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會。下周三晚間東北季風若迅速增強，華南東移水氣將離開，屆時降雨將趨緩，但溫度變化不大。

下週二、三水氣增多。（示意圖／資料照）

吳聖宇表示，未來幾日也可留意菲律賓東南方熱帶擾動發展情形，目前大趨勢來看其有機會在下週靠近菲律賓，並經過菲律賓上空後往南海移動，有機會發展為熱帶低壓或颱風，直接影響台灣的機率較低，但進到南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣，都值得觀察。

