今晚低溫探10度 東北部、恆春有雨！跨年夜天氣穩定
今年最後一波大陸冷氣團南下，氣溫明顯轉冷，氣象專家指出，受冷空氣影響，台灣各地近期不僅降溫，水氣也偏多，北部與東半部天氣濕冷，入夜後低溫更為明顯，提醒民眾留意氣溫變化並加強保暖。
天氣專家林得恩今日在粉專「林老師氣象站」發文表示，大陸冷氣團南下後，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭愈晚愈冷，白天高溫僅約16至20度，中南部及台東約20至25度。入夜後，中部以北及宜花地區低溫下探至13至15度，南部及台東約14至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還可能再低1至2度。
降雨方面，環境水氣偏多，桃園以北及東北部有短暫雨，局部地區可能出現較大雨勢，北部、東部、東南部及恆春半島也有局部短暫雨。
天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」則指出，本波冷氣團影響期間，週四至週五水氣仍多，中北部、東部及東南部以陰雨或短暫陣雨為主，南部多雲到晴。最冷時段落在聖誕夜晚間至週六清晨，夜間及清晨低溫約11至14度，空曠及近山區可能出現10至12度低溫，北部與東北部整天感受濕冷。
天氣風險進一步說明，週六起冷氣團逐漸減弱為東北季風影響，水氣略為減少，但中部以北及宜花地區仍有短暫雨，夜間清晨低溫依舊明顯。週日東北季風減弱，北部與東部仍有降雨，其餘地區轉為多雲到晴。
天氣風險表示，未來下週初至元旦前，大致為高壓迴流型態，僅迎風面有零星降雨，其餘地區天氣較穩定，但仍需注意輻射冷卻造成的日夜溫差，跨年夜雖無明顯降雨，外出仍應留意保暖。
