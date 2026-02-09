今晚再探10度！本週冷暖瞬變 週三、除夕再冷兩波

這波寒流連續3天低溫，今起白天溫度稍回暖。資料照，李政龍攝



受強烈大陸冷氣團影響，全台今（9日）清晨溫度仍偏低，中央氣象署稍早針對21縣市發布低溫特報，另白天起寒流減弱，入夜到明天清晨仍有機率跌破10度，溫差大非常有感。本週六起春節9天連假，週五至小年夜大致上各地晴朗溫暖舒適，除夕（2/16）大台北與東北部會轉濕冷。

21縣市冷冷冷 迎風面有短暫雨

氣象署今晨針對21縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣屬非常寒冷，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣則亮寒冷黃燈。

廣告 廣告

氣象署說明，這波寒流今起稍微減弱、水氣少，各地大多是多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，北部、宜蘭及花蓮白天有16至18度，中南部及台東約20至22度；澎湖陰天，12至16度，金門晴時多雲，7至13度，馬祖陰天，6至9度。

東北風偏強，雲林以北、台東及恆春半島沿海或空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，請注意安全。

另根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級

氣象署說明今（2/9）白天大致穩定，入夜再降溫。中央氣象署提供

氣象署今（2/9）清晨針對21縣市發布低溫特報。

年節將至 本週溫度多雲到晴

明日天氣大致溫定，11日至12日晨涼冷空氣影響北東地區，鋒面通過時，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有降雨機率，高溫稍降，12日白天之後溫度回升，水氣減少，日夜溫差大。

降雨部分，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨。

本周天氣趨勢，溫度變化有感。中央氣象署提供

春節連假前段天氣預估出爐 先穩定後北台濕冷

週五（2/13）至小年夜（2/15）天氣多雲到晴為主，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨，日夜溫差大。馬祖、中部以北地區易有霧或低雲影響能見度，請注意天氣變化及相關航班資訊。

除夕（2/16）至初二（2/18）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。

更多太報報導

高市早苗狂勝「高市交易」升溫! 外資：日股看漲日圓拚守160關口

魏如萱小巨蛋合體竇靖童 抖出前夫為天后愛女拗票

林宅血案鮮為人知的秘辛 王瑞德提有人放話不利「警組護屍大隊日換冰櫃」