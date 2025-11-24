今晚再變天 東北季風連襲4天 留意準颱「天琴」添亂

中央氣象署表示，東北季風將於今天(24日)晚間再度南下，並且接連影響到週五，除了需留意週三清晨全台低溫將下探攝氏14-19度之外，也要留意準颱風「天琴」的外圍環流可能在26、27日來添亂。

一連2天溫煦的冬陽即將由東北季風接力主宰到28日。氣象署表示，24日晚間起，迎風面的基隆北海岸、桃園以北、宜蘭和竹苗山區就會轉為局部短暫雨，花蓮地區也會有些零星短暫雨。

所幸這波東北季風帶來的水氣較少，因此，25日起除了東半部地區容易有些局部短暫雨，基隆北海岸、大台北及恆春半島也會有些零星短暫雨外，其他地區都是多雲到晴的好天氣。

需留意的是，目前正在通過菲律賓、即將進入南海的熱帶性低氣壓TD30可能在之後增強為今年第27號颱風「天琴」，雖然對台灣沒有直接影響，但它的外圍環流可能在26日晚間到27日北飄，所幸還不至於和東北季風產生共伴效應。氣象預報員鄭傑仁說：『(原音)不過在週三晚上、就是26日晚上起到27日，水氣會稍微增多一些。它這個是颱風外圍環流中高層的水氣順著風向飄上來，比較不算共伴，所以除了北部、東半部地區、還有恆春半島持續有些局部短暫雨之外，雨區也會擴大，就是中南部山區有一些零星的短暫雨，那中南部平地的話，可能就是雲量會增加。』

氣溫方面，28日前北部及宜蘭整天都偏涼，其他地區早晚也偏涼。以北台灣為例，24日高溫還有攝氏26-28度，但26日高溫就可能下探20-22度；中南部25日之後的高溫也會從24日的28度略降到25、26度。全台最涼冷的時間則落在26日清晨，中部以北和宜蘭都將下探攝氏14-16度，南部及花東也只有16-19度，需留意日夜溫差比較大。

預估東北季風在29日週六就會減弱，各地氣溫也會再度回升，重返多雲到晴的好天氣，只有東半部及恆春半島有些零星短暫雨。不過，30日星期天又將迎來另一波東北季風，屆時迎風面地區又將轉為濕涼，其他地區雲量也會稍微增多。