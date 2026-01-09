今晚冷到炸！20縣市低溫特報 新北3地亮橘燈跌6度以下

受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署下午發布低溫特報，新北、桃園、新竹縣非常寒冷亮起橘燈。另外還有17縣市亮黃燈，也會有10度以下氣溫發生的機率，影響時間為9日晚上到10日上午。

氣象署發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣發布橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲，民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署預報，明日清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

