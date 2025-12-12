今晚冷氣團南下 中部以北及宜蘭降溫

中央氣象署表示，今天(13日)受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨各地低溫大多在攝氏17至20度間，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；需要注意的是，今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降；中部以北及宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率。

另外，由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生的機率；基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。