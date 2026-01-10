今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境

生活中心／許智超報導

最新美國與歐洲模式資料皆預測，今晚開始新的一波冷空氣南下，明晚0°C線會壓境。（圖／翻攝自觀氣象看天氣 臉書）

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫特報，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新美國與歐洲模式資料，今晚開始新的一波冷空氣南下，從850hpa（約1500m）高度場來看，皆預測於明晚0°C線會壓境，換算台北測站低溫約12至13°C之間，並影響到下週一，而下週二至週三若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣依舊會出現較低氣溫。

「觀氣象看天氣」指出，目前資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天個位數的低溫；台南以北及宜蘭地區，低溫大致介於13°C上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10至12°C低溫；高屏及花東低溫則介於14至15°C之間，日夜溫差很大，務必適時增減衣物做好保暖。

「觀氣象看天氣」也提到，自從進入2026年，台北測站從1月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準（≤14.4°C），預計冷空氣影響將會持續。

