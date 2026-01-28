今晚冷空氣最強！最低溫下探10度 周六再轉濕冷一路到下周
今天天氣持續受到東北季風影響，明天氣溫才會逐漸回升。天氣風險分析師吳聖宇表示，今天(28日)中層短波槽很快會經過台灣附近繼續向東移動，槽前水氣較多的區域也逐漸離開，轉為槽後西風高壓脊以及較乾的空氣要開始移入，清晨過後到目前降雨的區域已經縮減回到大台北、宜蘭一帶。
桃竹苗一帶則是雲層較厚的天氣，山區偶有零星飄雨，不過隨著乾空氣進來，雲層有慢慢散開的趨勢。台中以南雲量就比較少，大致為多雲或有陽光的天氣，乾空氣進來後，轉晴的現象會越來越明顯。
今天冷空氣最強 夜晚「輻射冷卻」溫差大注意保暖
吳聖宇指出，今天也是東北季風冷空氣影響最明顯的一天，苗栗以北到宜蘭白天高溫16-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部地區高溫23-25度，夜晚到明天(29日)清晨要注意輻射冷卻低溫發生的機會，台南以北到宜蘭都市地區低溫在11-15度之間，空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，高屏及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區有機會出現12度或以下的低溫，因為輻射冷卻作用，預期今晚到明天清晨將是這波東北季風冷空氣溫度最低的一段時間，提醒大家注意保暖。
周四空檔水氣減少 周五又一波水氣移入
明後兩天(29-30日)底層大陸高壓東移出海後減弱，台灣附近的東北季風強度也明顯減弱，風向轉為偏東風，中高層則是以偏西風為主。
周五(30日)華南逐漸又有中層水氣隨著高空西風東移，各地雲量較為增多，不過降雨不明顯，仍是以東半部偶有零星小雨或飄雨，西半部則是多雲或有陽光的天氣，越往北部雲層就越厚一些，看到陽光的機會也相對較低。由於雲量增多，各地高溫變化不大，北部、東半部白天高溫大致仍維持在20-23度之間，中南部高溫也維持在24-26度，夜晚到周六(31日)中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到15度或以下。
周六晚間北台灣降雨機率增 一路陰雨到下周一
周六(31日)白天在大陸華南逐漸有短波槽建立，槽前在台灣北方的東海海面則有低壓波動發展，逐漸逐漸伸展出新的地面鋒面系統，白天期間鋒面還沒有經過，台灣在鋒前環境內，北部、東半部雲量較多，大致為多雲或陰的天氣，中南部則是多雲或可見陽光，越往南看到陽光的機會越高。
到了傍晚至入夜鋒面南下經過，位於華南的中層短波槽也很快東移，預期將在周六晚間到周日(01日)清晨之間經過台灣附近繼續向東離開，受到鋒面、短波槽陸續通過的影響，周六入夜之後到周日(01日)中部以北、東半部將轉為有短暫陣雨的天氣，降雨有機會延伸到中部地區，不過應該還是以北台灣較明顯，越往南受到的影響就越小，北台灣部分地區在周六晚間到周日清晨之間可能有稍大的雨勢出現機會，情況可能很類似昨晚到今晨這樣的變化。
比較不一樣的是周末這個短波槽過後沒有馬上有較乾的空氣移入，因此一直到周日(01日)白天水氣還是稍微比較多的情況，中北部、東半部仍持續會斷斷續續有短暫陣雨出線機會，可能一直要到下周一(02日)降雨才會減少，逐漸又縮減回到迎風面地區。整體來看周末假期(31-01日)天氣會有一次比較明顯的轉變過程，打算安排假日活動的朋友要多加注意。
溫度方面，周六(31日)北部、東半部高溫20-23度，中南部高溫24-26度，晚間鋒面通過後東北季風將增強，溫度有稍轉涼的趨勢不過變化還不大，周六晚間到周日(01日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到15度或以下。
周日(01日)東北季風就會比較明顯，北部、東北部高溫下降到17-19度，花東地區高溫19-22度，中部地區高溫20-23度，南部高溫23-25度，周日晚間到下周一(02日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到14度或以下，感受會比較偏涼，預期周末這波冷空氣強度仍是東北季風等級，可能還達不到冷氣團的門檻，後續預報變化可以再觀察。
其他人也在看
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
今晨低溫12℃溼答答！下波冷空氣更強更久 專家揭「這3天最冷」
氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，東北風影響，今（28）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今晨至29日晚間嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團明襲北部濕冷「最低恐11度」 週三晚最冷
今（26）日天氣較穩定，各地感受舒適。但其實這一週會有兩波冷空氣，第一個是週二起冷空氣南下，氣溫下降並伴隨降雨，氣溫大約落在北部15到24度，中南部大約16至26度，溫差大，星期三輻射冷卻清晨可能只剩...華視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
淑麗氣象／變天了！雨彈挾冷空氣下探 11 度 全台最冷時段曝
淑麗氣象／變天了！雨彈挾冷空氣下探 11 度 全台最冷時段曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
明天天氣北北基防較大雨勢 29日西半部低溫探不到10℃
中央氣象署表示，今（27日）晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣。Yahoo即時新聞 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
兩波冷空氣接力 今轉乾冷、週末又變天
未來一週天氣呈現「冷暖震盪」格局…民報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
東北季風增強今變天！入夜3地區雨勢較大 明中部以北低溫下探11度
[Newtalk新聞] 今（27）天東北季風增強，中央氣象署指出，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度； 氣象署提醒，今天入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。 空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。 週三北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，受到新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明東北季風增強 北部轉濕涼低溫15℃愈晚愈冷 周六又一波冷鋒報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（27日）東北季風增強影響，連續2天各地有雨轉濕涼，低溫攝氏15度；周四（29日）水氣雖減少，但受輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下探11度；預計31日另一波東北季風再增強報到。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 15則留言
東北季風報到 北、東部有雨濕涼 最冷時間曝光「下探11度」！
本周首個冷空氣南下，今（27）天東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，預計今晚到明天（28）清晨將有更大雨勢，氣溫也最低，要等到明天白天開始水氣才慢慢減少，而第二波冷空氣將在台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過
不少民眾日常生活中習慣將「塑膠製品」一概投入回收桶，卻不知道並非所有塑膠都能回收再利用。新北i環保提醒，塑膠製品是否可回收，關鍵在於是否標示有 1 至 6 號塑膠回收編號，若未符合規範，反而可能造成回收端的處理負擔。 塑膠不是都能回收 關鍵在「回收編碼」 新北i環保指出，可回收的塑膠製品，通常會在容器底部或外包裝標示 1～6 號的回收編碼，例如常見的洗碗精瓶、寶特瓶、養樂多瓶等，這類單一材質塑膠，經正確分類後，才能進入回收再利用流程。 看起來像塑膠也不行！ 複合材質其實是一般垃圾 不過，民眾家中經常出現的許多「看似塑膠」的物品，其實屬於複合性材質，並不符合塑膠回收條件。新北i環保特別點名，包括零食包裝袋、氣泡紙、雨鞋、雨衣、塑膠玩具、瑜珈墊、直排輪等，因材質混合或結構複雜，無法有效分解回收，皆應歸類為一般垃圾，需裝入專用垃圾袋後交由垃圾車清運。此外，無法進行回收再利用的塑膠類還包括：不乾淨或複合材質的塑膠袋(僅乾淨及單一材質者能夠回收)、玻璃纖維FRP物品、汽機車坐墊、塑膠膜、化學纖維物品、汽機車置物箱、塑膠繩、尼龍繩、塑膠布、樹脂、安全座椅、塑膠地板、護貝膠膜、腳踏墊、保鮮膜、墊子、常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑
每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
變天了！今全台轉雨「越晚越濕冷」 3地區慎防大雨轟炸
好天氣宣告結束！中央氣象署指出，…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言