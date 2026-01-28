今晚冷空氣最強！最低溫下探10度 周六再轉濕冷一路到下周

今天天氣持續受到東北季風影響，明天氣溫才會逐漸回升。天氣風險分析師吳聖宇表示，今天(28日)中層短波槽很快會經過台灣附近繼續向東移動，槽前水氣較多的區域也逐漸離開，轉為槽後西風高壓脊以及較乾的空氣要開始移入，清晨過後到目前降雨的區域已經縮減回到大台北、宜蘭一帶。

桃竹苗一帶則是雲層較厚的天氣，山區偶有零星飄雨，不過隨著乾空氣進來，雲層有慢慢散開的趨勢。台中以南雲量就比較少，大致為多雲或有陽光的天氣，乾空氣進來後，轉晴的現象會越來越明顯。

今天冷空氣最強 夜晚「輻射冷卻」溫差大注意保暖

吳聖宇指出，今天也是東北季風冷空氣影響最明顯的一天，苗栗以北到宜蘭白天高溫16-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部地區高溫23-25度，夜晚到明天(29日)清晨要注意輻射冷卻低溫發生的機會，台南以北到宜蘭都市地區低溫在11-15度之間，空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，高屏及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區有機會出現12度或以下的低溫，因為輻射冷卻作用，預期今晚到明天清晨將是這波東北季風冷空氣溫度最低的一段時間，提醒大家注意保暖。

周四空檔水氣減少 周五又一波水氣移入

明後兩天(29-30日)底層大陸高壓東移出海後減弱，台灣附近的東北季風強度也明顯減弱，風向轉為偏東風，中高層則是以偏西風為主。

周五(30日)華南逐漸又有中層水氣隨著高空西風東移，各地雲量較為增多，不過降雨不明顯，仍是以東半部偶有零星小雨或飄雨，西半部則是多雲或有陽光的天氣，越往北部雲層就越厚一些，看到陽光的機會也相對較低。由於雲量增多，各地高溫變化不大，北部、東半部白天高溫大致仍維持在20-23度之間，中南部高溫也維持在24-26度，夜晚到周六(31日)中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到15度或以下。

周六晚間北台灣降雨機率增 一路陰雨到下周一

周六(31日)白天在大陸華南逐漸有短波槽建立，槽前在台灣北方的東海海面則有低壓波動發展，逐漸逐漸伸展出新的地面鋒面系統，白天期間鋒面還沒有經過，台灣在鋒前環境內，北部、東半部雲量較多，大致為多雲或陰的天氣，中南部則是多雲或可見陽光，越往南看到陽光的機會越高。

到了傍晚至入夜鋒面南下經過，位於華南的中層短波槽也很快東移，預期將在周六晚間到周日(01日)清晨之間經過台灣附近繼續向東離開，受到鋒面、短波槽陸續通過的影響，周六入夜之後到周日(01日)中部以北、東半部將轉為有短暫陣雨的天氣，降雨有機會延伸到中部地區，不過應該還是以北台灣較明顯，越往南受到的影響就越小，北台灣部分地區在周六晚間到周日清晨之間可能有稍大的雨勢出現機會，情況可能很類似昨晚到今晨這樣的變化。

比較不一樣的是周末這個短波槽過後沒有馬上有較乾的空氣移入，因此一直到周日(01日)白天水氣還是稍微比較多的情況，中北部、東半部仍持續會斷斷續續有短暫陣雨出線機會，可能一直要到下周一(02日)降雨才會減少，逐漸又縮減回到迎風面地區。整體來看周末假期(31-01日)天氣會有一次比較明顯的轉變過程，打算安排假日活動的朋友要多加注意。

溫度方面，周六(31日)北部、東半部高溫20-23度，中南部高溫24-26度，晚間鋒面通過後東北季風將增強，溫度有稍轉涼的趨勢不過變化還不大，周六晚間到周日(01日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到15度或以下。

周日(01日)東北季風就會比較明顯，北部、東北部高溫下降到17-19度，花東地區高溫19-22度，中部地區高溫20-23度，南部高溫23-25度，周日晚間到下周一(02日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到14度或以下，感受會比較偏涼，預期周末這波冷空氣強度仍是東北季風等級，可能還達不到冷氣團的門檻，後續預報變化可以再觀察。