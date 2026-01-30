今晚出席輝達尾牙！ 黃仁勳一早現身 粉絲簇擁而上

台北市 / 綜合報導

AI教父黃仁勳，訪台行程來到第二天！今晚重頭戲之一，就是晚上的輝達尾牙，不過在尾牙登場之前，他依舊是行程滿檔，他一早先是到了遷址後的輝達台灣辦公室開會，鴻海董事長劉揚偉也到場參與；不過現在產業界傳出，除了原本北士科的據點之外，輝達將在台北市增設第二總部，對於傳聞，黃仁勳也回應，如果未來有這樣的規劃，他一點都不會意外。

只要看到招牌黑皮衣身影，一邊有粉絲搶合照要簽名，就知道是AI教父黃仁勳，走到哪人氣跟到哪，不過寒暄一下後沒太多時間，因為他這次回台同樣行程滿檔。

輝達執行長黃仁勳說：「然後今晚我們還會有，農曆新年的慶祝活動，對此，我也非常期待。」黃仁勳可說是馬不停蹄，在晚上自家尾牙登場前，他趕著前往輝達台北辦公室，去年遷址到南港後他第一次到訪，身為大老闆也是驚呼連連。

記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「我第一次來耶，不可思議，(你喜歡嗎)，當然，我超喜歡，我等不及要進去看看了。」除了新辦公室新氣象，和老朋友見見面，也讓黃仁勳心情很不錯，稍早鴻海董事長劉揚偉快閃來開會，而現在傳出除了北士科的據點外，輝達將在台北市增設第二總部，地點就選在洲美段區域，是否為真黃仁勳親自解答。

輝達執行長黃仁勳說：「如果未來我們在台灣，需要再蓋另一棟建築，我一點也不意外，我們正在規劃，把其中一棟總部大樓，設計得非常漂亮，目前還沒有人看過，我也還沒有對外展示過，但他一定會非常漂亮。」在總部動工前黃仁勳也透露，他會和市長一起出席簽約典禮，同時輝達正在大舉招募人才，其中當然也包括台灣。

輝達執行長黃仁勳說：「因為這裡是我們，合作夥伴與供應鏈的核心之一，在供應鏈的前端，我們需要招募大量員工與工程師。」記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你覺得適合加入的人才)，(應該具備什麼樣的特質)，像你一樣。」

一個猝不及防，有如黃仁勳一貫風格，給足台灣人滿滿驚喜，也讓外界更期待輝達總部落成後，國內外產業界煥然一新的風景。

