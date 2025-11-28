今晚別睡！熬夜來看「齊柏林衛星」發射！
財經中心／師瑞德報導
由國家太空中心自主研發的「福爾摩沙衛星八號－齊柏林衛星（FORMOSAT-8-Zeppelin）」，今（29）日凌晨隨SpaceX獵鷹九號火箭 Transporter-15 共享任務順利升空，象徵我國太空科技邁入高解析地球觀測新時代。
整體任務進程耗時約10小時，火箭於凌晨2時18分準時點火升空，並在3時12分完成510公里軌道上多顆立方衛星部署後，於4時38分成功將**福衛八號齊柏林衛星送入561公里高度的目標軌道。此次發射過程透過國家太空中心與國科會YouTube頻道全程直播。
根據國科會與國家太空中心規劃，將依以下時間節點公布三階段新聞稿內容：
凌晨3:00：公告升空情形
清晨6:00：說明衛星入軌與初步通聯狀況
下午1:30：首次經過台灣上空並嘗試地面通聯之最新進展
「福八－齊柏林衛星」是國內首顆具備亞米級高解析光學酬載的商用級遙測衛星，未來將應用於國土監測、災害應變、城市規劃與農業資源管理，亦可支援國際災害觀測任務，展現台灣自主太空技術能量。此次發射也標誌我國朝「太空產業自主化」及「低軌衛星佈建」的國家戰略邁出關鍵一步。
直播重點提醒：
02:00｜直播開啟
02:18｜獵鷹九號火箭點火發射
03:12｜510公里軌道小衛星入軌
04:38｜福衛八號成功入軌
05:00｜結束直播
📡 相關連結：
媒體直播（clean版）：https://youtube.com/live/yhO-sJPRqo0?feature=share
國家太空中心官方直播：https://youtube.com/live/oKGYYeuAoC4
國科會 Facebook：https://www.facebook.com/nstc.gov.tw
國家太空中心 Facebook：https://www.facebook.com/TaiwanSpaceAgency
更多三立新聞網報導
百貨業Q4衝業績 簡訊行銷憑三大關鍵字逆勢翻紅
真惡劣！偽冒普發現金網站再現 財政部：已緊急下架
輪到台中發大財！中科營收狂飆「破兆元」 6萬人捧AI金飯碗
開盤／台股早盤小紅開出 傳產資金動能強
其他人也在看
商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄 (圖)
台灣晉陞太空集團澳洲公司ATSpace團隊27日在澳洲發射火箭成功。台灣晉陞指出，此次完成火箭發射任務，並創下澳洲商業火箭飛行高度新紀錄，展現團隊技術實力，相當振奮人心。中央社 ・ 1 天前
晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小
台灣晉陞公司在澳洲子公司成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄！火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。晉陞公司總經理「劉永裕」表示，這次打破了澳洲的發射紀錄，未來將朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕「馬斯克」的「SpaceX」太空發展腳步。TVBS新聞網 ・ 1 天前
科學家循岩石同位素線索 破解特亞行星撞出月球之謎
科學家找到地球失散多年的老鄰居，最新研究指出，45億年前有一顆名叫「特亞」的行星疑似撞上地球，還順勢撞出了月球。如今靠著岩石裡的同位素線索，科學家不斷破解太空謎團，重新拼回這場宇宙大撞擊的真相。公視新聞網 ・ 7 小時前
宇宙之謎將解開？日學者宣稱發現「暗物質」首個直接證據
困擾科學界近一世紀、佔據宇宙約27%質量的神祕物質「暗物質」（Dark Matter），其真面目可能首次被直接觀測到跡象。日本天文物理學家宣稱，在銀河系中心發現了特殊的伽瑪射線訊號，這可能是暗物質存在的首個「直接證據」。若這項發現經得起檢驗，將是人類探索宇宙奧秘的歷史性轉捩點。自由時報 ・ 1 天前
齊柏林衛星又遇「亂流」 改到29日凌晨發射
[NOWnews今日新聞]齊柏林衛星發射再度延後，國家太空中心（TASA）今（27）日凌晨直播衛星發射，但直播畫面卻停在倒數時刻「15分33秒」，為確保保火箭跟衛星安全，取消今日發射，改到11月29日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新！自製Nuri火箭載13顆衛星升空 韓媒：各系統正常運行
[Newtalk新聞] 近年來，南韓政府積極與民間企業合作，共同打造自主研發的運載火箭「Nuri」號，並於當地時間 27 日清晨成功發射升空，投放的 13 枚人造衛星也正常運行，預計陸續與地面基站取得聯繫。在火箭發射成功後，有南韓官員透過記者會表示，南韓政府將延續此次成功經驗，繼續推動太空探索的相關工作，目標成為「世界第五大太空強國」。 根據《韓聯社》報導，當地時間 27 日清晨 1 點 13 分，由南韓政府與韓華航空航天公司共同開發的「Nuri」號火箭成功從全羅南道高興郡的羅老航太中心發射升空，搭載的「新一代中型人造衛星 3 號」也於 1 點 55 分與地面基站取得聯繫，各系統正常運行。火箭順利升空後，南韓科技副總理兼科學技術訊息通訊部長裴慶勳在羅老航太中心召開記者會，高調宣布火箭成功發射並達成預定目標的消息。 報導稱，這是「Nuri」號系列火箭首次在夜間發射升空，並成功按照原定計畫完成運載火箭以及觀測及光等任務。該報導引用南韓宇宙航空廳與航空宇宙研究院公布的數據表示，在發射 122.3 秒後，「Nuri」號在 65.7 公里的高空完成一級分離並點燃二級推進器的目標；在發射後 230新頭殼 ・ 1 天前
齊柏林衛星發射5度延宕 美方原因成最大阻礙
國家太空中心第1個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter-15班次升空，但卻疑似因火箭液態氧填充出現異常，且無法於短期內排除，因此由SpaceX宣布，發射計畫延後至29日凌晨2時18分。而這也是齊柏林衛星升空的第5度延後，最早訂於11日發射，卻因美國聯邦航空總署限制發射時間、SpaceX內部調整等因素，一路延宕至29日。中時新聞網 ・ 1 天前
首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓自主研發運載火箭「世界號」，今天（27日）凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，成功完成第4次發射。這次是首次採取官民合作模式，民間企業參與製作，官方則負責發射操作，意味著國家太空產業將從政府主導，逐步轉向民間主導。至於火箭搭載新一代中型衛星3號，以及12顆小型立方衛星，已全數順利進入預定軌道，將在2個月初期運作之後，執行為期一年的太空探測任務。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作
記者賴名倫／綜合報導 「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警青年日報 ・ 1 天前
倒數15分喊卡！福衛八號「齊柏林衛星」 延後2日升空
國家太空中心第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter 15班次升空，不過，由於火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒，稍後SpaceX即宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今日發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態，預計延後至29日凌晨2時18分發射。中時新聞網 ・ 1 天前
韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次
（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）今天凌晨發射成功，當局在宣布這項消息同時，也表示未來每年至少會發射一次火箭，維持產業生態系運轉。中央社 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 14 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 9 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 7 小時前