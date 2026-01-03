今晚別錯過！2026首顆「超級月亮」傍晚現身 錯過得等到年底
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
2026年首場天文亮點今晚登場！今年首個「超級月亮」將於今（3）日傍晚6時03分現身夜空，由於全年僅有2次觀測機會，若錯過今晚，就得等到12月底才能再見。緊接著，年度首場流星雨「象限儀座流星雨」也將於明（4）日清晨迎來極大期，不過受滿月強光干擾，實際觀測條件並不理想。
天文單位說明，「超級月亮」是指滿月發生在月球運行至近地點前後的現象。由於月球繞行地球的軌道呈橢圓形，當月球距離地球較近時，從地面看起來會比平時更大、更明亮，也更具觀賞性。
據新華社報導，中國天文學會會員、天津科學技術館天文科普專家劉仲利指出，「超級月亮」並非罕見天象，去年就曾出現3次，而2026年則僅有2次，分別落在1月3日與12月24日，時間點一前一後。其中，12月底的那次還將是全年最大滿月。
此外，臺北天文館表示，象限儀座流星雨的活躍期自去年12月底持續至今年1月12日，極大期預計出現在明日清晨5時左右。在理想狀況下，天頂每小時流星率（ZHR）可達約120顆，但此次恰逢滿月，月光將遮蔽不少亮度較低的流星，實際可觀測數量恐大幅下降，想要拍到或看清楚，難度也隨之提高。
