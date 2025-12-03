今晚到明晨最冷！低溫下探14度 鄭明典貼1圖示警：0度線快速南下

鄭明典貼出衛星影像表示，「0度線」正在南下。翻攝自臉書



受東北季風增強及華南中層水氣通過影響，全台今（12/3）日氣溫明顯轉涼。中央氣象署提醒，今晚至明（12/4）日清晨將是這波冷空氣最強時段，西半部低溫恐下探14度；前中央氣象局長鄭明典也在臉書貼出衛星影像，示警「0度線」正隨夕陽快速南移，可能推進至長江流域附近。

鄭明典在臉書發文指出，今日觀測到中國大陸出現大片晴空區，隨著太陽西下，衛星影像中標示溫度分布的「藍─綠交界線（0度線）」明顯往南推移。他解釋，日落後地表溫度下降除了因冷空氣接觸地面造成熱傳導外，也包含輻射冷卻效應，使降溫速度加快。

有網友詢問衛星圖中的綠色是否代表冷空氣本身，鄭明典說明，綠色單純標示特定溫度範圍，而非冷氣團本體。例如在類似緯度的朝鮮半島，在強烈冷空氣籠罩下，當地今日幾乎一整天都在0度以下，因此在衛星影像呈現大片綠色系；台灣僅零星區域出現低溫。

這張衛星圖掀起網路熱議，許多網友直呼「台灣終於要變冷了」、「台中有冷冷的感覺」、「南邊很熱，快點吹下來」、「我要冬天」，也有人擔憂中國霾害可能隨冷空氣南下。

中央氣象署預報指出，今晚至明晨將是本波冷空氣影響最明顯的時刻，4、5日西半部及宜蘭低溫約14-18度，花東及澎湖18-20度；離島部分，金門約13-14度、馬祖12-14度。白天高溫方面，北部、宜花及澎湖19-22度，中部及台東22-26度，南部25-26度，金門18-19度，馬祖15-16度。直到6日起東北季風減弱，氣溫才可望回升。

