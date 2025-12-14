今晚到明晨最冷！苗栗以北部分地區恐探「10度以下」 白天將快速回溫

中央氣象署指出，與昨天相比，今（14）日各地氣溫明顯下降，今晚到明（15）日清晨將是這波冷氣團影響最明顯、溫度最低的時段；明天白天起冷氣團開始減弱，各地氣溫將逐步回升。另外，下週有另一波東北季風影響，但整體冷的程度與這一波相比「相對輕微許多」。

針對今晚到明日清晨的低溫分布，中央氣象署預報員曾昭誠指出，苗栗以北、基隆北海岸及宜蘭近山區部分地區可能降到10度以下，主要與輻射冷卻及地形、谷地影響有關；都會區低溫約12至14度，中南部也可能有部分地區降到14度以下，若輻射冷卻條件明顯，氣溫可能再低1至2度。曾昭誠提醒，今晚到明晨各地感受偏冷，外出活動應注意保暖、適度增添衣物。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明清晨北台灣部分近山區（藍色區塊）受輻射冷卻或地形影響，恐探至10度以下。圖／台視新聞

展望未來一週天氣，曾昭誠說明，今日至明晨主要受大陸冷高壓影響，風向偏東北風，因此今晚到明晨仍較冷；明天白天起高壓出海，台灣附近風場將逐漸轉為偏東風，白天回溫幅度明顯，使得明天清晨雖是最低溫時段，但白天快速回升，日夜溫差較大。他表示，偏東風型態可維持到週一、週二；到週三（17日）起另一個冷高壓逐漸南下，帶來東北風使氣溫稍微降低，但冷空氣強度不算強，影響時間主要落在17、18日，18日晚間後高壓再度出海，風向轉回偏東風，19、20日整體又回到較溫暖的天氣型態。

溫度變化方面，曾昭誠指出，今晚至明晨台灣本島各地氣溫約12至16度，空曠地區可能再低2至3度；明天白天隨冷氣團減弱，北部及中南部都有機會回升到20度以上，甚至接近25度，日夜溫差明顯。週一、週二清晨及夜晚低溫普遍約15至17、18度，白天仍有機會接近25度。至於17、18日受另一波東北季風影響，溫度降幅主要落在白天北部及宜蘭地區，夜晚與清晨影響不大。

未來一週溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

在降雨部分，曾昭誠說，今明兩天到週二整體環境偏乾，僅東半部地區及恆春半島可能有零星降雨；17、18日東北季風增強後，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨機率會稍微增加，但整體雨量不多。他指出，要到週五、週六南方水氣增多、華南雲系通過時，環境水氣增加的範圍才可能擴大到南部及中部山區，屆時降雨轉趨明顯，提醒民眾留意天氣變化與最新預報。

未來一週天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

