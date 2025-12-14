今晚到明晨最冷！苗栗以北部分地區恐探「10度以下」 白天將快速回溫
中央氣象署指出，與昨天相比，今（14）日各地氣溫明顯下降，今晚到明（15）日清晨將是這波冷氣團影響最明顯、溫度最低的時段；明天白天起冷氣團開始減弱，各地氣溫將逐步回升。另外，下週有另一波東北季風影響，但整體冷的程度與這一波相比「相對輕微許多」。
針對今晚到明日清晨的低溫分布，中央氣象署預報員曾昭誠指出，苗栗以北、基隆北海岸及宜蘭近山區部分地區可能降到10度以下，主要與輻射冷卻及地形、谷地影響有關；都會區低溫約12至14度，中南部也可能有部分地區降到14度以下，若輻射冷卻條件明顯，氣溫可能再低1至2度。曾昭誠提醒，今晚到明晨各地感受偏冷，外出活動應注意保暖、適度增添衣物。
中央氣象署預報員曾昭誠指出，明清晨北台灣部分近山區（藍色區塊）受輻射冷卻或地形影響，恐探至10度以下。圖／台視新聞
展望未來一週天氣，曾昭誠說明，今日至明晨主要受大陸冷高壓影響，風向偏東北風，因此今晚到明晨仍較冷；明天白天起高壓出海，台灣附近風場將逐漸轉為偏東風，白天回溫幅度明顯，使得明天清晨雖是最低溫時段，但白天快速回升，日夜溫差較大。他表示，偏東風型態可維持到週一、週二；到週三（17日）起另一個冷高壓逐漸南下，帶來東北風使氣溫稍微降低，但冷空氣強度不算強，影響時間主要落在17、18日，18日晚間後高壓再度出海，風向轉回偏東風，19、20日整體又回到較溫暖的天氣型態。
溫度變化方面，曾昭誠指出，今晚至明晨台灣本島各地氣溫約12至16度，空曠地區可能再低2至3度；明天白天隨冷氣團減弱，北部及中南部都有機會回升到20度以上，甚至接近25度，日夜溫差明顯。週一、週二清晨及夜晚低溫普遍約15至17、18度，白天仍有機會接近25度。至於17、18日受另一波東北季風影響，溫度降幅主要落在白天北部及宜蘭地區，夜晚與清晨影響不大。
未來一週溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
在降雨部分，曾昭誠說，今明兩天到週二整體環境偏乾，僅東半部地區及恆春半島可能有零星降雨；17、18日東北季風增強後，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨機率會稍微增加，但整體雨量不多。他指出，要到週五、週六南方水氣增多、華南雲系通過時，環境水氣增加的範圍才可能擴大到南部及中部山區，屆時降雨轉趨明顯，提醒民眾留意天氣變化與最新預報。
未來一週天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
大陸冷氣團報到轉乾冷！入夜後氣溫更低 連3天挑戰10℃↓
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
冬季首波冷氣團週六晚間報到！週日及週一清晨最冷 中部以北探至12度
其他人也在看
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 81
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 167
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 31
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
桌球》張本智和被誤當透明人 陸乒協向日本隊致歉
2025桌球混合團體世界盃，大陸桌球隊在主場成都以8比1打敗日本隊摘冠（團體賽為15局制），締造賽史3連霸。日本選手張本智和遭到不當對待，5日對戰韓國的比賽，介紹球員時居然跳過他的名字，現場的觀眾和選手也莫名其妙。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 10
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 194
東園OB賽》威廉波特火球男林晉擇升國中禁投1年 未來想拚大聯盟
台北市東園少棒13日舉行隊史第1次的OB賽，今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍的國家隊也出席活動，包括在比賽飆出82哩(約132公里)火球的王牌投手林晉澤。威廉波特後，他已到長安國中，並繼續加入棒球隊，13日出席OB賽，他表示很欣賞大學長張奕，自己的目標是未來挑戰大聯盟。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 5
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 406
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
NBA》雷霆強到沒對手 美球評嘆：本季沒什麼好看了
美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）表示，他原本很期待2025-26球季的例行賽，直到雷霆不斷地把所有球隊打得落花流水。「他們連贏了15還是16場，我為NBA感到憂心，雷霆讓我期待的球隊變得極度無聊，他們就是強成那個樣子，他們打爆所有的人，他們是保養良好的機器，其他球隊何必補強呢，我懷疑有人能打敗他們嗎？」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 12
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 23 小時前 ・ 7
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 606