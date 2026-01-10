今晚北台灣恐探10度以下！下週一陽光露臉 專家：氣溫直衝26度持續到週末

[Newtalk新聞] 全台今晚起將面臨寒冬考驗，北台灣部分地區恐下探10度低溫，隨後氣溫將出現大反轉。氣象署針對8縣市發布低溫特報，提醒民眾防範寒害；不過專業氣象粉專「觀氣象看天氣」則帶來回暖好消息，指出下週一(1/12)起氣溫逐日回升，中南部高溫甚至上看27度，溫暖的天氣型態將至少持續至下週末。





受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署說明，今(10)日晚間至明(11)日上午，北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象署於1月10日10時40分發布低溫特報，提醒包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣在內的8個縣市，應注意象徵寒冷的黃色燈號。

根據觀測數據顯示，今日清晨全台冷颼颼。氣象署指出，新竹縣關西工作站僅紀錄到3.9度的低溫，台中外埔及南投苗改南投蜂場也只有9.0度，花蓮鯉魚潭低溫為8.7度，金門東側則出現4.3度低溫。南台灣方面，台南烏樹紀錄到10.1度。氣象署表示，此波大陸冷氣團威力不容小覷，提醒民眾務必做好保暖工作。





雖然週末氣候嚴寒，但好天氣即將報到。觀氣象看天氣表示，「下星期明顯回暖 將至少持續到下週末」。觀氣象看天氣指出，下週一(1/12)白天開始就會逐漸回溫，而且氣溫一天比一天高，除了金門、馬祖，各地白天高溫都有機會達20度以上，中南部甚至可達26、7度。





觀氣象看天氣進一步強調，這種白天溫暖，夜間、清晨仍較涼冷的天氣型態，將至少持續到下週末。氣象署指出，未來一週的氣溫趨勢將先冷後暖。1月11日受到大陸冷氣團持續影響，全台感受寒冷。到了1月13日與1月14日，雖然有東北季風影響，但在輻射冷卻效應下，早晚氣溫依舊偏低，民眾仍須留意日夜溫差。

