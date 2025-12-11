今晚北台轉雨！全台「這天」有感降溫 氣象署：高山有望連2日降雪

今(11)日下午北台轉雨，週六冷氣團南下全台急凍，週日至下週一清晨恐跌至10度，高山可有望結冰。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 今(11)日下半天起天氣開始變，北台灣民眾下班時記得帶傘。而這波變天只是前奏，真正強烈的冷空氣將在週六下半天隨大陸冷氣團南下，氣候會先濕後乾，最凍時刻落在週日至下週一清晨，受輻射冷卻影響，部分地區低溫恐探10度，週六至週日，3500公尺高山有機會降雪，直到下週一白天氣溫才會回升。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，週六下半天冷氣團正式抵達，全台將進入明顯降溫階段，氣溫呈現持續走低的型態，影響可延續到下週一。他提醒，週日與下週一清晨是最需要保暖的時段，中部以北及宜花低溫落在12至14度，南部及台東約14至16度；若搭配輻射冷卻，空曠地區可能再降2度，出現約10度的低溫。

在進入乾冷天氣前，北台灣需先面對降雨。黃恩鴻指出，今(11)日白天仍有陽光，氣溫略升，但下半天起東北季風增強，迎風面水氣提高。桃園以北、東半部與恆春半島將轉為零星降雨；週五至週六雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區及東北部是主要降雨區，其餘地區則保持多雲到晴。

至於高山是否能見到結冰，他說，週六晚間至週日若水氣與溫度條件配合，中部以北3500公尺以上高山有機會出現霧淞或結冰。另外，沿海地區未來一週風浪較強，前往海邊活動的民眾需提高注意。回暖時間點則落在下週一白天冷氣團減弱後，週二至週三各地天氣回到溫暖狀態，但週三起另一波東北季風南下，北部及東北部高溫可能再次略降。

