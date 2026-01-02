今晚吃薑母鴨！營養師：2碗就鈉爆表 「6種人」要小心

生活中心／賴俊佑報導

營養師提醒薑母鴨喝2碗熱量、鈉就爆表。（圖／資料照）

2026年首波冷氣團來襲，很適合吃薑母鴨或羊肉爐暖暖身，不過營養師高敏敏提醒，補湯看似補身，其實也可能補進大量熱量與鈉，更提醒「6種人」進補要注意。

薑母鴨喝2碗熱量、鈉就爆表

營養師高敏敏表示，衛福部建議一天鈉上限2400mg，而薑母鴨(每650ml / 約兩碗湯 計算) 熱量900kcal、鈉含量2700mg，羊肉爐(每650ml / 約兩碗湯 計算) 熱量700kcal、鈉含量2400mg，吃一鍋薑母鴨或羊肉爐熱量、鈉含量立刻爆表。

此外，高敏敏列出常見食材熱量，鴨肉（去皮／3 塊）140–190 kcal、羊肉（帶皮／3 塊）220–280 kcal、麻油麵線（1 碗）390 kcal、白飯（1 碗）240 kcal、腐乳醬（1 匙）40 kcal、豆瓣醬（1 匙）31 kcal、茼蒿（100 g）24 kcal、

炸豆皮（100 g）：388 kcal；高敏敏建議少喝湯、多吃原型食材，同時搭配蔬菜一起吃，不只能增加飽足感 也能減少鈉與油脂的累積。

營養師提醒「6種人」吃薑母鴨、羊肉爐要小心。(圖／營養師高敏敏提供)

營養師提醒「6種人」吃薑母鴨、羊肉爐要小心

1.痛風患者：補湯中的嘌呤含量偏高，喝太多容易讓尿酸大幅上升，進補後隔天就可能關節腫痛，建議以固形食材為主 杜絕狂喝湯的習慣。

2.易嘴破、皮膚濕疹者：辛溫補湯屬於較刺激性食物，可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎，若近期正處於發炎期，進補應特別節制。

3.高血壓者：補湯常以中藥材和鹽巴調味，鈉含量往往遠高於一般湯品，喝太多容易造成血壓突然升高，建議淺嚐即可，避免攝取過量。

4.自體免疫疾病者：辛溫食材性較強，可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈，若易出現症狀波動，適合清淡補法或與醫師討論再進補

5.糖尿病者：部分補湯湯底油脂高，搭配薑、枸杞、米血等配料可能使血糖升高更快，建議以蔬菜與瘦肉為主 並掌握分量。

6.腎臟病友：補湯的鈉和鉀含量都可能偏高，會增加腎臟代謝與調節負擔，攝取過量可能造成水腫與血壓波動，務必特別留意喝湯的量。

