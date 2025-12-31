今晚哪跨年？張惠妹坐鎮台東、KARA台北合體 全台卡司一次看

你想好準備在哪裡迎接2026年了嗎？全台各地跨年晚會眾星雲集，天后張惠妹坐鎮台東，「金曲歌王」蕭敬騰降臨台中水湳中央公園，而台北則有睽違12年重返台灣的二代女團KARA，且北中南都有韓星一同和粉絲迎接2026！

再倒數幾個小時就要迎接2026，且全台跨年晚會都有大咖加持，你想好要去哪邊度過了嗎？今年台北有睽違12年重返台灣的二代女團KARA，不只演出，還和大家一同倒數；台中則有蕭敬騰、告五人等大咖陪同，其他韓星頌樂、華莎、權恩妃、APINK、HIGHLIGHT等各在北中南和粉絲告別2025，《台視新聞》盤點今晚全台各地跨年卡司！

台北《台北最High新年城》

重磅卡司：KARA（韓）、蔡健雅、周湯豪、玖壹壹、韋禮安、美秀集團、高爾宣、畢書盡、安心亞、U:NUS、幻藍小熊、李千娜、味全龍小龍女

哪裡辦：台北市政府前市民廣場

哪裡看：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube／Facebook、中時新聞網YouTube、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV

新北《2026閃耀新北1314跨河煙火》

重磅卡司：HWASA華莎（韓）、OZONE、張語噥、小男孩樂團、蘇慧倫、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族、全方位樂團、樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry（韓）、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族

哪裡辦：淡水漁人碼頭、海關碼頭／八里左岸

哪裡看：東森綜合台、寰宇綜合台（MOD）、新北市文化局YouTube、東森新聞Facebook、東森新聞YouTube

桃園《2026桃園ON AIR跨年晚會》

重磅卡司：APINK（韓）、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團

哪裡辦：樂天桃園棒球場

哪裡看：TVBS歡樂台、公共無線台、公共電視台、TVBS NEWS YouTube、TVBS NEWS新聞網、TVBS新聞Facebook、樂游桃園Facebook、四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、LiTV

新竹《新竹ON LOOP不斷電》

重磅卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash

哪裡辦：新竹市大湳雅公園

哪裡看：東森戲劇台、新竹縣政府Facebook、楊文科Facebook、新竹市政府Facebook、高虹安Facebook、東森新聞YouTube

台中《2026台中最強跨年夜》

重磅卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K風情萬種KTV

哪裡辦：水湳中央公園

哪裡看：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、三立綜合台（MOD）、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube、台灣大哥大MyVideo

台中麗寶《2026「包你發」麗寶跨年演唱會》

重磅卡司：王識賢、魏如萱、宇宙人、美秀集團、MARZ23、許含光、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+、翁鈺鈞、瑪菲司Mavis、Breaking Bad Crew

哪裡辦：麗寶樂園渡假區 第二停車場

哪裡看：三立台灣台、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube

南投《「潭然心動」2026日月潭跨年晚會》

重磅卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團、張家綸老師、全世煌、呂、康月、也就醬子、曼暉舞蹈團、肆月、音樂盒室內樂集

哪裡辦：水社碼頭、伊達邵碼頭

精彩看點：湖景倒數，水社、伊達邵兩地同步施放約300秒雙煙火

彰化《田中「斑馬」熊讚購物節×跨年晚會》

重磅卡司：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、hot shock樂團、寬仔、八青哥、狂野樂團

哪裡辦：彰化高鐵站廣場（彰高三號廣場公園）

哪裡看：中天電視YouTube

雲林《電光跨年✧點亮未來》

重磅卡司：HIGHLIGHT（韓）、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說

哪裡辦：雲林縣立田徑場

哪裡看：八大綜合台、雲林縣政府YouTube／Facebook

雲林《2026「舞力High」摩天輪跨年晚會》

重磅卡司：艾薇Ivy、TRI.BE‑Kelly (林韋希)、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE、啦啦隊丹丹、安娜、潔潔、藍波老師

哪裡辦：劍湖山世界

精彩看點：全台唯一「摩天輪主體煙火」，施放10分鐘10秒的高空煙火秀，並首次推出K-POP排舞大賽複賽與決賽

嘉義《2026全嘉藝起來跨年晚會》

重磅卡司：Solar頌樂（韓）、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑

哪裡辦：嘉義市政府北棟大樓預定地

哪裡看：民視台灣台、世新綜合一台、四季線上YouTube、勇媽阿惠-黃敏惠 市長Facebook、嘉義+1 We Chiayi YouTube／Facebook、四季線上APP

台南《台南好Young跨年晚會》

重磅卡司：STAYC（韓）、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、安吉（Angie）

哪裡辦：台南市政府永華市政中心西側廣場

哪裡看：TVBS 56台、中華電信MOD、TVBS NEWS YouTube、中華電信Hami Video

高雄《2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會》

重磅卡司：權恩妃（韓）、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay、鼓鼓 呂思緯、 AcQUA源少年 、陳忻玥 、洪暐哲、安吉、Wing Stars、Lulu黃路梓茵

哪裡辦：夢時代購物中心／時代大道

哪裡看：華視、年代MUCH、壹綜合、壹電視NEXT TV YouTube／Facebook、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府Facebook、高雄旅遊網Facebook、中華電信MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video。

屏東《2026「High歌之夜─歌舞昇屏」》

重磅卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢（小樂）、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX

哪裡辦：屏東體育館前廣場

屏東《嗨玩阿里港跨年晚會》

重磅卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹Wing Stars

哪裡辦：里港過江河堤公園

精彩看點：200 台無人機同步表演





宜蘭《2026 璀璨蘭城 幸福宜市》

重磅卡司：徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、OSN高爾宣、四分衛樂團、陳芳語、紫月光、陳華、晨悠、裴安、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA

哪裡辦：宜蘭運動公園

哪裡看：聯禾有線電視、宜蘭市公所YouTube／Facebook、中時新聞網YouTube

花蓮《2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會》

重磅卡司：李聖傑、Ozone、魏如昀、VERA、Czecho No Republic、柏霖PoLin、阿布絲、張語噥、偏執狂樂團、海子樂團Haiz

哪裡辦：花蓮市東大門廣場

哪裡看：台視綜合台、三立台灣台、MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網YouTube、Vidol影音

台東《2026跨年晚會「東！帶我走」》

重磅卡司：張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏（aka DJ Didilong）、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊

哪裡辦：台東市國際地標

哪裡看：饒慶鈴Facebook、台東縣政府YouTube、LINE旅遊

金門《2026金門跨年晚會「金采門耀．喜納滿城」》

重磅卡司：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team TP、未來少女ELL&S、momo親子台、TrueLive真實樂團

哪裡辦：金城鎮莒光共融公園

