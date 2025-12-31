今晚就是跨年夜！高公局急籲：千萬別在高速公路上停車看煙火 國道警將加強巡邏「違者可罰6千」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

2025年即將結束，今晚全台各地都有許多跨年活動、更將施放煙火慶祝新年，交通部高公局呼籲，行駛國道時，千萬不要放慢車速或於路肩逗留賞煙火，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

交通部高公局呼籲，行駛國道時，千萬不要放慢車速或於路肩逗留賞煙火。（圖／取自許淑華臉書）

高公局指出，已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留之路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

針對明日跨年活動及元旦假期，高公局也提醒，跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態。提醒民眾優先選擇搭乘公共運輸，若要開車時請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕；若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維他人及自身行車安全。

高公局指出，為紓緩元旦當日及前1日跨年及旅遊車潮，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；另元旦當日將改為單一費率收費，並呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

