今晚強度再增加！ 鳳凰「共伴效應」影響最劇時間曝

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

中颱鳳凰來勢洶洶！氣象專家吳德榮提醒，下週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，提醒大家要做好防災準備。

中颱鳳凰來勢洶洶！（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（9）日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。

廣告 廣告

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄說明鳳凰走勢。（圖／洩天機教室）

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週一（10）日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。週二、三鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察

吳德榮分析，週四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北先後逐步好轉。週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而強度減弱，這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因。

吳德榮也說，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散（左圖）。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。

廣告 廣告

吳德榮指出，鳳凰今晚將以最強之姿「強烈颱風（53米／秒）」登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。下週二、三在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範。

更多FTNN新聞網報導

鳳凰升級中颱！全球模擬路徑曝光 專家：下週慎防「暴風及大量降雨」

鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了

鳳凰恐現「高低層分離」！鄭明典：路徑變數大

