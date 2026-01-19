今晚強烈大陸冷氣團南下 清晨局部地區可能「跌破10度」

根據中央氣象署最新預報，今晚開始至明(20)日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。天氣風險分析師薛皓天表示，今日起中層槽線由長江一帶加深並東移至東海及日本，帶動底層東北季風南下影響台灣，水氣及雲量會增多，白天中北部及東北部會稍有降溫的感覺，高溫約20~22度，中部以南及花東仍稍溫暖，高溫約24~27度，南部地區高溫會較明顯。

晚間起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨會較上午明顯，不過降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級，各地低溫會逐漸降至20度以下，各地都偏涼到冷，中南部地區受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差出現，早出晚歸者要多注意保暖。

周二至周五受強烈大陸冷氣團影響 北部東部先雨後轉乾

周二起至周五清晨受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，周二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。

氣溫方面，各地溫度會有明顯降溫，中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫由25度逐漸降至20~22度，感受上會一天比一天冷。

最低溫恐跌破10度 中南部溫差大

夜間清晨各地都有10~13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會，北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯，要持續做好保暖，以免著涼。另外中層水氣也很多加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霞或局部降雪發生，要前往山上看雪民眾要多做好準備。

到了周五高壓中心會逐漸由浙江一帶出海，水氣會減少，僅迎風面東部或東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區會逐漸轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲天氣，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1~2度。

周末高壓迴流 迎風面短暫雨 下周二在迎冷氣團

周末兩天為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1~2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12~15度，西部空曠處有10~13度低溫機會。

下周二將再有一波冷氣團南下，且進入2月也會有冷氣團影響台灣，北部、東部地區將長時間有降雨發生且氣溫偏低，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，請持續追蹤後續預報變化。