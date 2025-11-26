今晚快儲水！明12縣市大停水 影響範圍一次看
根據自來水公司資訊，明（27）日有12縣市大停水，其中部分縣市大停水9小時，提醒民眾今（26）晚記得提早儲水，以免沒水可用。
台灣自來水公司表示，實際執行工程時，將儘量縮小停水範圍及時間，民眾在停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。
台北自來水事業處也提醒，用戶於停水期間應儲水備用，關閉抽水馬達及總表前止水栓，並慎防火災，民眾如有任何用水問題，可洽水處24小時服務專線02-87335678。
台北市
停水時間：11/27 11:00~15:00
停水原因：進行管網改善工程
停水區域：台北市萬華區德昌街7巷、萬大路322巷及344巷（周邊）停水
新北市
停水時間：11/27 09:00~16:00
停水原因：汰換管線工程施工
停水區域：蘆洲區信義路59巷及其週邊道路
桃園市
停水時間：11/27 09:00~16:00
停水原因：八德區國豐街與國際路1段1巷30弄口汙水改管
停水區域：桃園市八德區國豐一街、國豐三街、國豐二街、國豐五街、國豐六街、國豐街
停水時間：11/27 09:00~16:00
停水原因：中壢區永福路及華美一路汰換管線工程--斷管連絡
停水區域：桃園市中壢區中正里、篤行里共2個村里桃園市/中壢區/永福路雙號側（榮民路至華美一路）
新竹縣
停水時間：11/27 09:00~16:00
停水原因：小區管網封閉檢漏
停水區域：新竹縣竹北市中和街、中華路、泰和路、環北路二段、環科一路
台中市
停水時間：11/27 08:00~17:00至11/28 08:00~17:00，為期2天，一天9小時
停水原因：配合「后里區雲頭路等汰換管線工程 」路口改接停水
停水區域：台中市后里區九甲六路、外埔路、安眉路、月湖路、月眉北路、月眉東路二段、雲頭路
雲林縣
停水時間：11/27 08:00~17:00
停水原因：自2025/11/27（四）至2025/11/27（四）每日08:00時至17:00時停水 為辦理西螺鎮消防栓增設工程管線連接施工
停水區域：雲林縣西螺鎮光復東路、大園街、縱貫公路、茄苳路
嘉義縣
停水時間：11/27 08:00~17:00
停水原因：民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，下午5時開始恢復供水，部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延
停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號，山子腳302至306號範圍巷弄
嘉義市
停水時間：11/27 00:00~16:00
停水原因：辦理「嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業（DC-114-0501-0016）」，育仁小區管段封閉測試及施作期間會有短暫性，停水造成您的不便，敬請見諒
停水區域：嘉義市西區世賢路二段、劉厝路、大利街、大吉街、大同路、大富路、大華路、玉山路、育人路、高鐵大道等巷弄
台南市
停水時間：11/27 09:00~17:00
停水原因：辦理北門區二重港174線汰換管線工程
停水區域：台南市學甲區中洲里北門區/文山里共2個村里
停水時間：11/27 09:00~16:00
停水原因：為辦理「左鎮區光榮實小及三重溪等汰換管線工程（工區一）」，致轄區內部分地區停水
停水區域：台南市左鎮區（榮和里）
停水時間：11/27 09:00~17:00
停水原因：辦理鹽水區中正路等汰換管線工程
停水區域：鹽水區中山路8號至44號、中山路18巷1號、中山路4巷1號至6號、中山路7巷12號、中正路44及48號、武廟路10巷4號至25號
高雄市
停水時間：11/27 08:00~17:00
停水原因：114年度岡山所分區計量管網委外建置及漏水調查（0509漁港小區）封閉查驗
停水區域：高雄市梓官區中正三街、中正二街、中正五街、中正六街、中正四街、中正路、廣澤路、港一街、港七街、港三街、港九街、港二街、港五街、港八街、港六街、港十街、港四街、漁港一路、漁港二路、通港路
停水時間：11/27 08:00~15:00
停水原因：辦理「114年楠梓所分區計量管網委外建置及漏水調查」小區封閉確認作業，屆時將造成全部區域停水
停水區域：高雄市仁武區成功路、鳳仁路
停水時間：11/27 09:00~16:30
停水原因：台電線路維護，加壓站配合停電暫停供水
停水區域：燕巢區麒麟巷
台東縣
停水時間：11/27 09:00~16:00至11/28 09:00~16:00，為期2天，一天7小時
停水原因：辦理台東系統-中興路四、五段等巷道汰換管線工程
停水區域：台東縣卑南鄉利嘉路、和平路、豐田路台東市/中興路五段、中興路四段、利嘉路、和平路、豐田路
停水時間：11/27 08:00~17:00至11/28 08:00~17:00
停水原因：自2025/11/27（四）至2025/11/28（五）每日08:00時至17:00時停水 辦理台東系統-中華路一段585號至台東高中前汰換管線工程
停水區域：台東縣台東市中華路一段、中華路一段719巷、南昌街
宜蘭縣
停水時間：11/27 13:00~17:00
停水原因：114年度廣興給水廠配合零星管遷-配合蘇澳鎮雨水下水道工程管線改遷
停水區域：蘇澳鎮中原路、中原路76巷、中原路92巷、中原路226巷、中原路238巷、中原路248巷、中原路381巷、中原路381巷26弄、中原路393巷、蘇澳鎮冷泉路、冷泉路53巷等周邊巷道及路段
停水時間：11/27 13:00~17:00
停水原因：辦理宜蘭縣五結鄉光榮北路、仁七路等汰換管線工程
停水區域：宜蘭縣五結鄉光榮北路
