今晚快儲水！明7縣市大停水 最長停9小時

根據自來水公司資訊，明（26）日有7縣市大停水，包含新北、基隆、桃園、新竹縣、台中、嘉義、台南、屏東、台東，其中部分縣市大停水9小時，提醒民眾今（25）晚記得提早儲水，以免沒水可用。

台灣自來水公司表示，實際執行工程時，將儘量縮小停水範圍及時間，民眾在停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象。如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

新北市

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：汰換管線工程施工

停水區域：蘆洲區信義路59巷5弄及其週邊道路

基隆市

停水時間：11/26 09:00~15:00

停水原因：南榮路第一加壓站設備更新維護

停水區域：南新街南榮路319巷、南榮路243巷、南榮路393巷、南榮路403巷、南榮路269巷、曲水街、龍安街、仁四路19巷、仁二路137巷(高地供水區域)

桃園市

停水時間：11/26 10:00~15:00

停水原因：辦理大溪區福安里頭寮路138巷供水管線工程。

停水區域：桃園市/大溪區/福安里、義和里。共2個村里。

新竹縣

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：小區管網封閉檢漏

停水區域：新竹縣/竹北市/中和街、中華路、水防道路、沿河街、泰和路、環北路二段、環科一路。

台中市

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：辦理「114年豐原廠指定區域管線委外漏水檢測作業」小區管網範圍確認及管線調查停水

停水區域：台中市/豐原區/三民路、三豐路一段、中正路、信義街、和平街、大仁街、新生北路、隆豐街。

嘉義縣

停水時間：11/26 08:00~17:00

停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，下午5時開始恢復供水，部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄

台南市

停水時間：11/26 09:00~17:00

停水原因：辦理北門區二重港174線汰換管線工程。

停水區域：台南市/學甲區/中洲里。北門區/文山里。共2個村里。

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：為辦理「左鎮區光榮實小及三重溪等汰換管線工程(工區一)」，致轄區內部分地區停水。

停水區域：台南市/左鎮區(榮和里)

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：為辦理東山區大坑及瓦厝等部落汰換管線工程停水施工。

停水區域：台南市/東山區/大坑產業道路。

屏東縣

停水時間：11/26 09:00~16:00

停水原因：辦理「114年屏東所分區計量管網委外建置及漏水調查」水量計埋設作業，造成該區域部分無水。

停水區域：屏東縣/屏東市/崇德一路、崇明三街、崇陽街。

台東縣

停水時間：11/25 23:30~11/26 06:00

停水原因：台東系統-馬蘭橋深井管線工程斷管連接

停水區域：

台東縣/卑南鄉/合江路、杉原產業道路、花東海岸公路。

東河鄉/五線產業道路、花東海岸公路。

台東市/上海街、中興路一段、中興路二段、仁一街、仁七街、仁三街、仁二街、仁五街、仁八街、仁六街、傳廣路、勝利街、北平街、合江路、吉林路一段、吉林路二段、四維路三段、四維路二段、富岡街、新生北路、新生路、新社一街、新社三街、新社二街、更生路、杭州街、松江路一段、松江路二段、泰安街、洛陽街、浙江路、濟南街、花東海岸公路、長安街、開封街、馬亨亨大道。

