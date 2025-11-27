今晚快儲水！明8縣市停水 最長10小時沒水用

自來水公司公告，明（28日）全台有8縣市部分地區停止供水。（示意圖／翻攝自pexels）





自來水公司公告，明（28日）全台有8縣市部分地區將因工程、施工停水，多處停水時間超過7小時，其中雲林縣從上午8時起停水長達10小時。《EBC東森新聞》為您整理全台明日停水區域，提醒民眾提前儲水備用。

台灣自來水公司表示，工程期間將盡量縮小停水範圍與時間，並提醒民眾停水時務必關閉抽水機電源、注意火源安全。台北自來水事業處也呼籲提前儲水、關閉抽水馬達及總表前止水栓。如有用水疑問，可撥打24小時服務專線 02-8733-5678，或至停水查詢系統查詢最新停復水進度。

桃園市：

第一區

停水時間：2025-11-28 09:00 ~ 16:00

停水原因：楊梅、平鎮及新屋區管線汰換工程

停水區域：平鎮區鎮興里及周邊巷弄

第二區

停水時間：2025-11-28 11:00 ~ 18:00

停水原因：八德區新裝工程

停水區域：八德區建興街、長生路

彰化縣：

停水時間：2025-11-28 09:00 ~ 12:00

停水原因：頂粘街管線汰換工程

停水區域：福興鄉頂粘村、廈粘街、頂粘街及周邊巷道

雲林縣：

停水時間：2025-11-28 08:00 ~ 18:00

停水原因：光明路段管線汰換工程

停水區域：北港鎮光明路、文化路、義民路

嘉義縣：

停水時間：2025-11-28 08:00 ~ 17:00

停水原因：豐收村管線汰換工程

停水區域：民雄鄉豐收村好收1之23號至130號，山子腳302至306號範圍巷弄

台南市：

停水時間：2025-11-28 09:00 ~ 16:00

停水原因：左鎮區光榮實小及三重溪汰換管線工程

停水區域：左鎮區榮和里

高雄市：

第一區

停水時間：2025-11-28 02:00 ~ 05:00

停水原因：彌陀加壓站接線施工

停水區域：彌陀區全部

第二區

停水時間：2025-11-28 08:00 ~ 15:00

停水原因：小區封閉確認作業

停水區域：六龜區旗六公路、台27甲文武橋以南至新威299號周邊巷弄，長春街、忠義街1號到30號

屏東縣：

第一區

停水時間：2025-11-27 21:00 ~ 2025-11-28 04:00

停水原因：小區封閉作業

停水區域：潮州鎮中山路、介壽路、光華路、南進路、和平路、愛河路、新生路、朝昇東路、民族路、民榮街、民權路、民治路、民生路、永安路、永誠街、清水南路、育英路、華興路、西市路

第二區

停水時間：2025-11-27 21:00 ~ 2025-11-28 04:00

停水原因：小區封閉作業

停水區域：潮州鎮三光路、三合路、三德路、三星路、三林路、三義街、中山路東段、北門路、四維路、壽全路、壽星路、壽福路、愛國路、朝昇東路、朝昇路、永和路、永安路、永誠街、玉春街、自立街、長壽街

第三區

停水時間：2025-11-27 23:00 ~ 2025-11-28 04:00

停水原因：東港分區計量管網委外建置及漏水調查

停水區域：新園鄉中洲村、共和村、南龍村/光復路、南興路、南龍路、學仁街、新生路、鹽洲路、鹽港路、義仁東路、臥龍路、興南路、西部濱海公路、鹽龍路

第四區

停水時間：2025-11-28 13:00 ~ 18:00

停水原因：太源四號井更換L管施工

停水區域：枋寮鄉人和村、地利村、大庄村、天時村、太源村、東海村、玉泉村，佳冬鄉賴家村，共8個村里

台東縣：

停水時間：2025-11-27 09:00 ~ 16:00 － 2025-11-28 9:00 ~ 16:00

停水原因：中興路四、五段管線汰換工程

停水區域：卑南鄉利嘉路、和平路、豐田路，台東市中興路四段、五段、利嘉路、和平路、豐田路

