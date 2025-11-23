今晚快儲水！明8縣市大停水 影響範圍曝光
台灣自來水公司為配合多項管線汰換及工程施工，宣布自11月24日起將在全台多個縣市進行計畫性停水，影響區域遍及基隆、苗栗、台中、雲林、嘉義、台南、屏東及花蓮等地。
此次停水時段多落在24日上午至下午，各地時間略有不同。
基隆
基隆市部分南榮路、南新街與仁二路、仁四路周邊高地供水區將於上午9時至下午3時停水。
苗栗
苗栗縣頭份、竹南則自上午10時起停水至下午3時，影響三平路、南田街、維新路、環市路等多處街區。
台中
台中市有兩處受影響，沙鹿區三鹿里與龍井區山腳里將於上午8時至下午4時停水；霧峰區象鼻路則因台電工程停電，導致加壓站無法供水，停水時間為上午8時30分至下午3時30分。
雲林
雲林北港鎮光明路、博愛路與新興街一帶則將從上午8時停水至傍晚6時。
嘉義
嘉義縣民雄鄉豐收村部分巷弄從上午8時至下午5時亦有停水安排。
台南
台南永康區配合污水下水道改遷工程，永華路、大勇路與國光街周邊住戶將於上午9時至下午5時停水。
屏東
屏東東港鎮新街里、中正路一段以南等區域則在上午8時30分起停水至下午4時。
花蓮
花蓮吉安鄉南海二至五街一帶也因管線汰換，自8時30分停水至下午4時30分。
台水提醒，部分建築物進水口位於地面以下的住戶，在停水期間應關閉總表前制水閥，以避免虹吸造成污染。同時家中如以橡皮管接水，橡皮管切勿浸在水中，以防停水時產生二次污染。恢復供水初期，民眾可先打開所有水閥讓管線排氣，以加速水壓回穩；若供水恢復後仍無水可用，應通報台水派員處理。
而民眾如需查詢家戶是否位於停水範圍，可加入「台水公司停水公告查詢系統」官方LINE，輸入住址即可在未來停水時收到即時通知；各地臨時供水站位置則可至台灣自來水公司官網查詢。台水提醒，民眾務必於停水開始前六小時完成儲水，並在停水期間關閉家中抽水機、加壓馬達及電熱式儲熱熱水器，以免設備空轉引發故障甚至火災。
