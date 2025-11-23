今晚快儲水！明8縣市大停水 最長10小時沒水可用

台灣自來水公司配合多項管線汰換及工程施工，宣布自11月24日起於全台多個縣市實施計畫性停水，影響範圍涵蓋基隆、苗栗、台中、雲林、嘉義、台南、屏東及花蓮等地，停水時段多集中於上午至下午，各地時間略有差異。

全台8縣市11月24日計畫性停水，最長影響10小時以上。（圖／中天新聞）

基隆市部分南榮路、南新街及仁二路、仁四路周邊高地供水區，將於上午9時至下午3時停水。苗栗縣頭份市與竹南鎮自上午10時起停水至下午3時，影響三平路、南田街、維新路與環市路等路段。

台中市沙鹿區三鹿里及龍井區山腳里於上午8時至下午4時停水；霧峰區象鼻路則因台電施工停電，加壓站停止運作，停水時間為上午8時30分至下午3時30分。

廣告 廣告

雲林縣北港鎮光明路、博愛路與新興街一帶將從上午8時停水至傍晚6時。嘉義縣民雄鄉豐收村部分巷弄則自上午8時至下午5時停水。

台南市永康區配合污水下水道改遷工程，永華路、大勇路、國光街周邊住戶將於上午9時至下午5時停止供水。屏東縣東港鎮新街里與中正路一段以南區域，將於上午8時30分停水至下午4時。花蓮縣吉安鄉南海二街至五街一帶，也將於上午8時30分起停水至下午4時30分。

台水提醒，進水口位於地面以下的住戶應於停水期間關閉總表前制水閥，避免虹吸造成污染；使用橡皮管接水者，切勿將水管浸入水中，以防二次污染。恢復供水初期，可先開啟水閥排氣，加速水壓回穩，如仍無法供水，應通報台水派員處理。

民眾可加入「台水公司停水公告查詢系統」官方LINE，輸入住址查詢是否位於停水範圍，並獲得即時通知；臨時供水站位置可至台灣自來水公司官網查詢。台水也呼籲民眾於停水前六小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水機、加壓馬達及電熱式熱水器，避免設備空轉引發故障或火災。

延伸閱讀

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手

周天成30分鐘速勝！宰地主新秀 直落二晉澳洲賽8強