今晚快儲水！6縣市明大停水 影響範圍一次看

根據自來水公司資訊，明（28）日有6縣市大停水，其中部分縣市大停水10小時，提醒民眾今（28）晚記得提早儲水，以免沒水可用。

台灣自來水公司表示，實際執行工程時，將儘量縮小停水範圍及時間，民眾在停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

新北市

停水時間：11/29 09:00-16:00

停水原因：汰換管線工程施工

停水區域：蘆洲區信義路54巷及其週邊道路。

桃園市

停水時間：11/29 11:00-16:00

停水原因：配合鐵道局中壢區永福路臨時軌第一次管線臨遷工程，斷管聯絡

停水區域：桃園市中壢區強國路、榮安一街、永福路、自立三街（含巷弄）、自立五街。

雲林縣

停水時間：11/29 08:00-18:00

停水原因：配合經濟部水利署第五河川分署「有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程（B標）」管線改接施工，提早完成將提早送水，若下雨工程順延，造成不便敬請見諒。

停水區域：雲林縣褒忠鄉有才村

嘉義縣

停水時間：11/29 08:00-17:00

停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，停水時間114年11月29日上午8時至下午5時，下午5時開始恢復供水（部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延）

停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄,山子腳302至306號範圍巷弄

高雄市

停水時間：11/29 10:00-17:00

停水原因：配合污水管遷停水施工

停水區域：鳥松區美山路36巷、70巷

屏東縣

停水時間：11/29 09:00-16:00

停水原因：辦理「114年屏東所分區計量管網委外建置及漏水調查」水量計埋設作業，造成該區域部分無水。

停水區域：屏東縣屏東市博愛路、崇勇街、崇德路、崇明二街、崇武路、自由路。

停水時間：11/29 08:30-15:30

停水原因：屏東科技產業園區淨水廠高壓設備檢驗辦理停水施工

停水區域：屏東縣屏東市南一路、南二路、園中路、園北街、園南街、園東街、園西街、大溪路、屏加路、屏東加工出口區聯外道路、環中路、環北街、環南街、環東街、環西街、經建路、頭前溪路。（含大慶工業區）

