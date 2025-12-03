今晚快儲水！7縣市明大停水 最多停9小時

根據自來水公司資訊，明（4）日有7縣市大停水。（示意圖／翻攝自Unsplash）





根據自來水公司資訊，明（4）日有7縣市大停水，其中基隆市就停水9小時，提醒民眾今晚記得提早儲水，以免沒水可用！

台灣自來水公司表示，實際執行工程時，將儘量縮小停水範圍及時間，民眾在停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

桃園市

停水期間：12/04 10:00~16:00

停水原因：大園區園三街180號對面新裝工程-斷管連絡

停水區域：桃園市大園區園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、環區北路、環區東路、航科路、長發一路、長發路、雙園路。

基隆市

停水期間：12/04 08:00~17:00

停水原因：加壓設備故障維修（影響壯觀台北、御花園等加壓站，停水期間請用戶儲水備用，供水相關問題請致電1910客服專線）

停水區域：基隆市安樂區樂利二街62巷含各巷弄等一帶

宜蘭縣

停水期間：12/04 00:00~08:00

停水原因：114年度自來水管線洗管排水計畫-宜蘭市

停水區域：宜蘭縣宜蘭市中山路一段、凱旋路、和平路、宜科一路、建業路、建蘭北路、建蘭南路、清華一路、縣政一街、縣政七街、縣政三街、縣政九街、縣政二街、縣政五街、縣政八街、縣政六街、縣政北路、縣政十一街、縣政十二街、縣政十街、縣政南路、縣政西路、公園北路、和平路、壯二路、女中路一段、女中路二段、旋流一路、旋流三路、旋流二路、旋流路、東港路一段、東港路二段、環市東路一段、環市東路二段、縣民大道二段、聯絡道B、鎮安路、陽明三路、陽明二路、陽明六路、陽明路、黎明三路、黎明路。

彰化縣

停水期間：12/04 08:30~17:00

停水原因：本處為改善供水設備辦理「溪湖-溪湖鎮銀錠路等汰換管線工程」改接，屆時因施工需分段停止供水，銀錠路95號~14號全路段等周邊沿途巷弄區域停水，請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備。

停水區域：彰化縣溪湖鎮大溪路一段、成功路、石鵝路、銀錠路。

嘉義縣

停水期間：12/04 08:00~17:00

停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，停水時間114年12月4日上午8時至下午5時，下午5時開始恢復供水（部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延）。

停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄

臺南市

停水期間：12/04 09:00~16:00

停水原因：為辦理「左鎮區光榮實小及三重溪等汰換管線工程(工區一)」，致轄區內部分地區停水。

停水區域：臺南市左鎮區（榮和里）

屏東縣

停水期間：12/04 09:00~17:00

停水原因：屏東縣枋寮鄉東海村工業路等汰換管線工程 管線斷管連絡作業

停水區域：屏東縣/佳冬鄉/大平路、葫爐路。枋寮鄉/仁愛街、北玄街、南山路、大平路、大庄路、屏南路、工業一街、工業七街、工業三街、工業九街、工業二街、工業五街、工業八街、工業六街、工業路、延壽街、德聖路、文明路、東林路、東海路、海鷗路、精進路、臨海路二段、西安路、豐漁路。

