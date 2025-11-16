今晚快儲水！7縣市明大停水 最長10小時沒水用

7縣市明大停水。（圖／PEXELS）





明天就是上班日了，根據自來水公司資訊，有7縣市大停水，包含桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣，其中雲林縣10小時沒水用，提醒民眾記得提早儲水，以免沒水可用。

台灣自來水公司表示，民眾在停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象。如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

桃園市

停水時間：11/17 10:30~17:30

停水原因：辦理龜山區長慶一街40號旁用戶新舊管連接事宜

停水區域：桃園市龜山區長慶一街、長慶二街

新竹縣

停水時間：11/17 13:00~16:00

停水原因：新光街226巷新裝斷管連絡-停水施工

停水區域：新竹縣竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里，共4個村里

雲林縣

停水時間：11/17 08:00~18:00

停水原因：辦理光明路段汰換管線工程

停水區域：雲林縣北港鎮光明路

嘉義縣

停水時間：11/17 08:00~17:00

停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，17時開始恢復供水，部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延

停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄

台南市

停水時間：11/17 09:00~17:00

停水原因：辦理北門區二重港174線汰換管線工程

停水區域：台南市學甲區中洲里。北門區文山里。共2個村里

高雄市

停水時間：11/17 08:00~16:00

停水原因：汰換管線

停水區域：高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路

屏東縣

停水時間：11/17 08:30~17:00

停水原因：辦理東港所分區計量委外建置工程埋設水量計施工作業停水，如遇豪雨、颱風假順延，小雨照常施作

停水區域：屏東縣枋寮鄉人和村、地利村、天時村中華路以南臨海路以東中正大路以北沿山路一段以西

