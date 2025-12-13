今晚急凍！冷氣團來襲北台「下探11℃」 高山可望迎今冬首雪

（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，全台今晚起氣溫將明顯下滑，北部地區預估出現「滑梯式降溫」，台南以北低溫下探11至15度。這波冷氣團影響時間可望延續至週一清晨，高山地區有望見到降雪。氣象署同時針對基隆、新北及宜蘭地區發布大雨特報，提醒民眾注意低溫與雨勢變化。

氣象署預報員賴欣國表示，今（13日）東北季風持續影響，迎風面地區如基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨明顯且持續，傍晚前仍有出現局部大雨的可能。新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區亦可能出現短暫降雨；至於苗栗以南則以多雲到晴為主，天氣相對穩定。

在氣溫方面，清晨各地低溫普遍落在17至20度之間，部分地區甚至更低，民眾早晚外出應注意保暖。白天北部與宜蘭地區高溫約21度，整體偏濕涼；中南部及花東高溫約25至28度，體感仍相對舒適。

賴欣國指出，今晚起大陸冷氣團逐步南下，溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭降溫幅度最明顯，北部民眾會明顯感受到寒意。預估週日晚間至週一清晨是此波冷空氣最強時段，台南以北低溫約11至15度，台北市區氣溫可降至14度左右，屆時體感溫度將更低。

此外，隨著氣溫驟降，高山地區如合歡山、玉山等處，夜間有機會出現結霜或降雪現象。氣象署提醒有登山或追雪計畫的民眾，應留意即時氣象與路況資訊，並攜帶足夠禦寒與防滑裝備，確保行程安全。

氣象署也呼籲，北部及東半部在冷氣團影響期間仍有局部降雨機率，民眾外出務必攜帶雨具並注意行車安全；中南部日夜溫差大，建議長輩與心血管疾病患者特別留意保暖，以防氣溫驟降導致身體不適。

