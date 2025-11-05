今晚抬頭看看 超級滿月6年來最大

十一月夜空將上演浪漫天文景象，因為5號晚間台灣有機會出現今年最大、最亮的超級滿月，不過受東北季風影響，北部與東半部雲層偏多，民眾想賞月恐怕得看天公作美。

月亮高掛天際，天文迷可別錯過，因為在5號這天，台灣有機會迎來今年最大的超級滿月，為深秋的夜色增添一份浪漫光輝。

台北市立天文科學教育館助理研究員 段皓元：「月亮繞地球公轉，其實是橢圓形的軌道，所以有的時候就會離地球近一點，那像這周三11/5的滿月，(地球)跟月球的距離是35萬6千多公里，所以是比較近的，自然就比較大顆，這是一年當中滿月最大的一次。」

廣告 廣告

專家表示，在5號晚間的大滿月，與四月份的最小滿月相比，面積至少差了六分之一，就像10元硬幣跟50元硬幣的大小差距，不過北部地區的民眾，想要一睹這難得的美景，可能得要碰碰運氣。

氣象署預報員 曾昭誠：「11月5號這個時間點，從台灣附近的天氣型態上來講，可以看到，仍然是一個比較偏東北季風的，一個天氣型態，所以在迎風面的北部、東半部，雲量整體來說都是比較偏多的。」

氣象署指出，這波東北季風要一直等到6號才會有所趨緩，想賞月恐怕不容易，反倒是中南部天空較為晴朗，有機會搶先捕捉到這一年一次的超級滿月。

更多 大愛新聞 報導：

高雄左營親子班 家長重溫兒時記憶

運動會搭帳棚闖關 環保體驗深植入心

