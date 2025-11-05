今晚抬頭看！6年來最亮「超級月亮」來了 觀賞時間曝光

2025最大、最小滿月比較圖。（圖／台北天文館）





今晚，別忘了抬頭看看夜空！被稱為「超級滿月」的奇景將在今（5日）晚21時19分隆重登場。台北天文館指出，今晚現身的滿月不僅是今年最大，更是6年來所見最大、最亮的滿月，足足比今年4月時的最小滿月大了約六分之一，亮度更高出約三分之一。

台北天文館說明，月球繞行地球的軌道是橢圓形，當地月距離最近時發生的滿月，就被稱為「近地點滿月」，一年中可能出現數次，而今年11月和12月皆會出現。這次滿月離通過月球軌道最近的「近地點」僅約9小時，與地球距離約35萬6,978公里，屬於俗稱的「超級月亮」，月球視直徑達0.57度，其大小比今年4月的最小滿月大了約六分之一，亮度則高了約三分之一。

天文館說明，月球繞行地球的軌道是橢圓形。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

台北天文館指出，雖然最大滿月與最小滿月的尺寸差異，就像50元硬幣和10元硬幣的差別，但天文館指出，若非將兩者並列，一般民眾其實不易察覺其大小變化，真正讓滿月看起來格外壯觀的，是當滿月剛從地平線升起時，與地面景觀或建築物進行對比，產生的一種「月亮錯覺」效應，將能獲得最佳的視覺震撼體驗。

為了讓民眾能清楚觀賞這難得一見的壯觀滿月，台北天文館特別舉辦了戶外觀月活動，將於今晚19時至20時在國父紀念館前廣場，現場將設置望遠鏡供民眾使用，並安排專業人員進行解說，帶領民眾欣賞超級滿月的細節，若活動因天候因素有所異動，將會即時公告於台北天文館網站。