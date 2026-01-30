今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁

大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。

4星座財運爆棚。（示意圖／中天新聞）

金牛座

金牛座新年轉運，木星直接衝進財帛宮，九紫離火又加持正財，迅速累積財富。金錢驚喜源源不斷，被動收入爆發，財運旺到擋不住，躺著賺大錢，運勢好到讓人嫉妒。

水瓶座

水瓶座準備迎接「升職財神」，土星離開職場宮，木星加持事業運，先前累積工作經驗，現在全變成升職加薪的籌碼。水瓶座新年財運爆棚，不僅獎金拿到手軟，更有機會獲得意外之財，喜當富翁。

雙魚座

雙魚座終於熬出頭了，土星正式離開命宮，木星衝進事業宮，九紫離火照亮前路，新的一年直接「財運大逆轉」，透過創業賺大錢，同時吸引到志同道合的夥伴，開啟財富新篇章。

天蠍座

天蠍座準備好「低調暴富」，木星進駐遷移宮，海王星加持情感宮，別人以為你宅在家，其實你在悶聲收割財富，2月中旬又將迎財富爆發期，財運好到自己都不敢信。

