今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。
金牛座
金牛座新年轉運，木星直接衝進財帛宮，九紫離火又加持正財，迅速累積財富。金錢驚喜源源不斷，被動收入爆發，財運旺到擋不住，躺著賺大錢，運勢好到讓人嫉妒。
水瓶座
水瓶座準備迎接「升職財神」，土星離開職場宮，木星加持事業運，先前累積工作經驗，現在全變成升職加薪的籌碼。水瓶座新年財運爆棚，不僅獎金拿到手軟，更有機會獲得意外之財，喜當富翁。
雙魚座
雙魚座終於熬出頭了，土星正式離開命宮，木星衝進事業宮，九紫離火照亮前路，新的一年直接「財運大逆轉」，透過創業賺大錢，同時吸引到志同道合的夥伴，開啟財富新篇章。
天蠍座
天蠍座準備好「低調暴富」，木星進駐遷移宮，海王星加持情感宮，別人以為你宅在家，其實你在悶聲收割財富，2月中旬又將迎財富爆發期，財運好到自己都不敢信。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
百年歷史「漁翁島燈塔」修復工程完成！1/31重新開放迎客
油價再度上漲！中油預估下週汽柴油漲0.3、0.6元
屁股「頂叩叩」是長壽密碼 6萬人研究：糖尿病風險降49%
其他人也在看
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
雨水財運最旺！ 「5星座+5生肖」遇水則發
2026年2月18日「雨水」節氣，這一天在星象學上簡直是奇蹟般的日子！代表金錢的「金星」與代表幸運的「木星」同時處於最強勢的位置，並且匯聚在感性與直覺的雙魚座能量場中。小孟塔羅雲蔚老師表示，這意味著宇宙的財庫大門已經完全敞開，準備用豐沛的雨水滋潤大家的荷包。雲蔚老師指出，雨水時節「5星座」+「5生肖」財運最旺，快來看看有沒有你的星座！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2026過年運勢誰最旺？哪些生肖準備迎財神？
過年期間最期待的，不外乎是財神降臨，帶來滿滿的財運！2026年有哪幾個生肖特別受財神眷顧？跟著科技紫微網，一起來看看你的生肖是否榜上有名吧！科技紫微網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／1月30日財運王是它！專家曝投資能「平安入袋」
生活中心／綜合報導1月30日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，天秤座主打穩健獲利，過去的投資或是努力將轉化為實質收益，且能「平安入袋」。對於財務掌控力極佳，是個適合收割成果的一天；在事業運勢上，水瓶座目前正處於「等待升官」的關鍵時刻，建議保持專業形象，隨時準備迎接好消息；感情方面，雙魚座有機會「攀上幸福巔峰」，與伴侶的互動不僅和諧，更能共同體驗極致的甜蜜，單身者也有機會在和諧的人際關係中遇到正緣。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
虧妻者百財不入！這4生肖男「聽老婆話」才會有錢，猴男越寵妻福運更旺，「這位」婚姻同心才能聚財～
俗話說「虧妻者百財不入」所謂虧妻，並不單指對伴侶刻薄，而是忽視另一半的付出、輕視她的建議，甚至在關鍵決策時一意孤行。許多男人在婚前風生水起，婚後卻財運下滑、事業卡關，往往不是能力出了問題，而是家庭能量女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
結婚前請三思！3大星座男「貪玩又自我」，當情人有趣、當老公卻容易心累？
選擇伴侶是一輩子的事。有些星座男談戀愛時魅力十足，但個性裡的自我與貪玩，在進入婚姻後往往變成相處壓力。以下整理出三個較容易讓另一半感到心累的星座男。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年輕老闆邀員工一起玩 刮中10萬再中100萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」陸續傳出有人刮中大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在彰化縣二林鎮有一位工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 89則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 251則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
金鐘國首鬆口老婆身分 「一直把她當妹妹」親曝結婚契機
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導南韓人氣歌手金鐘國單身多年，感情生活一向低調，卻在去（2025）年9月無預警宣布結婚，震驚演藝圈。由於妻子是圈外人，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 367則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 292則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 40則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言