今晚拚9.7億威力彩！3星座偏財運炸裂 手氣旺旺

威力彩今（5日）晚間開獎，頭獎上看9.7億元。《搜狐網》命理專欄發文點名「3星座」財運很旺，偏財運也有不錯表現，買彩券有機會中獎。

威力彩今（5日）晚間開獎，頭獎上看9.7億元。（示意圖／中天新聞）

天秤座

天秤座今天財運蠻旺，買彩券或刮刮樂有機會中大獎，或是跟朋友合資，有可能體驗到合作生財，幸運獲取一個不錯的賺錢機會。

處女座

處女座今天的財運不錯，正財穩健。對理財很有感覺，能發現一些不錯的投資管道，偏財運部分，處女座最近手氣佳，可能在一間轉角的彩券行得到意外之財。

雙魚座

雙魚座今天偏財運還可以，可能會收到禮物或紅包，或是買張彩券意外中獎，但切記，別跟其他人有大額的借貸關係，因為很可能有借無回。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

