今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
首次上稿：2025-11-22 07:07
更新時間：2025-11-22 15:54
〔記者林欣穎／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今(22)日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。
不設典禮主持王淨獻聲配音 黃奇斌、孫盛希合體表演
今年紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任，典禮則不設主持人，改以豐富表演節目與頒獎嘉賓互動貫穿全場。入圍名單則由兩度提名金馬影后的王淨獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。表演橋段由頑童 MJ116、李竺芯、黃奇斌和孫盛希帶來精彩表演，戴佩妮、告五人、9m88屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。
「母女」同台 陳淑芳特別貢獻獎由「3位女兒」獻獎
陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎殊榮，到時將由她曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎；影后林嘉欣將帶著《美國女孩》中兩名女兒演員方郁婷與林品彤登台頒獎，「母女」合體場面備受期待。
金像獎影帝西島秀俊來台頒獎 小島秀夫遺憾承諾下次補上
金像獎影帝西島秀俊今將與金馬影后桂綸鎂一同擔任頒獎嘉賓，原先西島秀俊還會與｢遊戲鬼才｣小島秀夫一起走紅毯，不過由於他得了A型流感，沒辦法出席典禮，小島秀夫對於沒與會感到相當遺憾，「但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」
本屆頒獎嘉賓則有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩、林柏宏、劉冠廷、李烈、葉如芬、徐若瑄、劉若英、陳意涵、許瑋甯、孫可芳、方郁婷、柯煒林、曾敬驊、張孝全、鳳小岳、李國煌、李屏賓、廖慶松等重量級影人。
收看管道
金馬獎除了可以在台視頻道收看外，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外新加坡StarHub、馬來西亞Astro有當地電視台直播，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube做觀賞。
