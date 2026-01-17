今晚攻蛋...Rain的3事必知！不認宋慧喬是女友、與金泰希第一對元旦情侶

當年首位攻蛋的南韓歌手Rain，17日二度登上台北小巨蛋。資料照。大步整合行銷提供



睽違20年，韓流天王Rain（鄭智薰）在17日再度登上小巨蛋舞台舉辦《2026 RAIN亞洲巡迴演唱會:安可-台北場》。Rain在16日抵達桃園機場，儘管是以VIP通關入境，不過，面對大批媒體記者仍展現親和力，親切打招呼。《太報》特別整裡Rain的3件小事，會唱、會跳、還很會演的他，其實是來自一個貧困的家庭，出道前曾是一名摔角選手，被視為白手起家的代表人物之一。

Rain被粉絲封為「最強肉體」。資料照。大步整合行銷提供

Rain的3件事之一：曾是摔角選手

Rain從小懷抱歌手夢，出自一個貧困家庭，曾經無力負擔媽媽的醫療費，最後痛失母親；他也曾買不起衣服，一整個月都穿著被汗浸透的運動服。

廣告 廣告

外界對Rain的主要印象是歌手身分，不過，唱而優則演，演出過《浪漫滿屋》、《對我而言可愛的她》，甚至醫療劇《Ghost Doctor》等，令人留下深刻印象。

Rain曾是一名摔角選手，在《認識的哥哥》第58集中，提議進行摔角比賽，以1：6的比賽擊敗年輕的摔角選手。

Rain的3件事之二：不承認宋慧喬是女友

2004年合作宋慧喬主演的韓劇《浪漫滿屋》紅遍亞洲，後傳出兩人一起去美國留學，秘戀傳聞不斷，但2人始終稱「很好的朋友」。

Rain的3件事之二：是南韓第一組元旦情侶

2013年1月1日，韓國狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）公開Rain、女神金泰希約會照，成為Ｄ社的第一對元旦情侶。兩人於2017年1月19日結婚，育有2女。Rain曾提過兩人原本都不是對方的理想型，但初次見面的拍攝廣告現場，他看見金泰希狂拿現場餐食照顧經紀人的樣子，產生「我想跟這個人結婚」的想法；不過，多次約金泰希都遭拒絕。

金泰希在《劉QUIZ ON THE BLOCK》被主持人問到這個問題時，她表示：「其實我們好像對彼此都不是一見鍾情。（當時）只是覺得他是有人氣又努力的演員和歌手，很了不起。」直到有次，自己身心疲憊時，因為看到Rain的信，才讓她卸下心房，主動訊息給Rain。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂