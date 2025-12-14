今晚明晨冷氣團最強！北部冷吱吱 空曠區恐跌破10度

吳聖宇分析，今晚明晨台北恐出現14.4度以下低溫，北部低溫有機會跌破10度以下。（示意圖／資料照）

由於大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（14）日中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。氣象署表示，今天入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有機率出現10度以下低溫。氣象專家吳聖宇預估，今晚明晨（15日）是冷氣團影響最高峰，台北市有機會出現14.4度以下低溫，下一輪冷空氣活躍期可能要等到22日以後。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文指出，今天台北市清晨最低溫15度，本島平地最低溫是新北石門富貴角的12度，北部、東北部空曠地區低溫普遍在12至14度間，白天起天氣回穩。

吳聖宇說明，今晚明晨冷氣團影響最高峰，台北市低溫有機會降到14.4度以下，中北部、東北部空曠地區可能降到10至12度或更低，南部及花東空曠地區有機會降到12至15度間，明天白天起溫度逐漸回升；吳聖宇提到，未來一周天氣穩定，整體沒有明顯的降雨機會，溫度也將較為溫暖，日夜溫差變化大，下一輪冷空氣活躍期可能要等到22日以後。

氣象署預測，周一環境轉乾、受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。

